La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró la calle Benito Juárez en Ecatepec, ubicada en la colonia El Árbol, una vialidad que durante más de dos décadas permaneció entre baches y abandono, pese a conectar con la vía López Portillo, una de las más importantes del municipio.

Durante el evento, la presidenta municipal afirmó que la recuperación de las calles representa una oportunidad para que las familias vuelvan a tener esperanza y mejores condiciones de vida.

Cuando venimos a vivir aquí veníamos con un sueño y el sueño era fincar nuestra familia, vivir en un lugar mejor. Hay mucha gente que ha perdido la esperanza y no. Hoy se está recuperando y lo tenemos que lograr, tenemos tanto por hacer. Le estamos regresando el sueño a las familias de Ecatepec. Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec

Azucena Cisneros inaugura calle Benito Juárez (cortesía)

Repavimentación en Ecatepec beneficia a miles de habitantes

Como parte de los trabajos de mejoramiento urbano, la alcaldesa Azucena Cisneros recorrió la vialidad junto con habitantes de la zona. La calle tiene una longitud de 512 metros y recibió la colocación de dos mil 718 metros cuadrados de asfalto.

El proyecto incluyó la instalación de luminarias en Ecatepec, brocales, coladeras y bocas de tormenta, además de la siembra de 405 plantas de ornato y árboles frutales.

De acuerdo con la alcaldesa de Ecatepec, las obras públicas en Ecatepec benefician directamente a mil 300 habitantes y a cuatro mil personas de manera indirecta.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, informó que en los trabajos participaron habitantes de la zona, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de la vialidad.

Azucena Cisneros inaugura calle Benito Juárez (cortesía)

Gobierno de Ecatepec reconoce el rezago en infraestructura

Durante su mensaje, la alcaldesa Azucena Cisneros señaló que todavía hay trabajo pendiente para atender las necesidades del municipio, pero destacó la participación conjunta de autoridades y ciudadanía.

cada que vengo a inaugurar me vengo a comprometer más. Hay que seguir avanzando, es tanto el rezago. Nos falta un buen, pero ahí va y es el pueblo y el gobierno juntos. Toda esta región, como todas las regiones de Ecatepec, va a salir adelante. Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec

La presidenta municipal sostuvo que la colaboración entre el gobierno de Ecatepec y la población es importante para avanzar en la recuperación de las calles y atender el rezago en infraestructura urbana.

Azucena Cisneros inaugura calle Benito Juárez (cortesía)

Vecinos de Ecatepec destacan la recuperación de la calle

Martha Patricia Mendoza, habitante de la vialidad, reconoció el trabajo realizado en coordinación con la presidenta municipal, las integrantes del Copaci y la Delegación.

Es un trabajo conjunto que se hizo con la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss y las compañeras del Copaci y Delegación. Es un logro que la presidenta volteara a vernos y nos dejara esta calle hermosa. Martha Patricia Mendoza, habitante de la calle Benito JuárezMartha Patricia Mendoza, habitante de la calle Benito Juárez

Por su parte, Anneris Nepauceno Balderas, delegada suplente de El Árbol, recordó que la calle llevaba más de 20 años en condiciones de abandono y señaló que los trabajos representan un avance para la comunidad.

Agradecemos a la presidenta municipal porque tenemos más de 20 años en esta calle de abandono, con la barranca que ya estaba muy deteriorada y el día de hoy pues sí tenemos un gran avance. Ya nos repavimentaron la calle, luminarias, banquetas, árboles, estamos trabajando en el mamposteo en conjunto con los vecinos para tener restaurada la banqueta. Anneris Nepauceno Balderas, delegada suplente de El Árbol

La intervención forma parte de las acciones de recuperación de calles y atención al entorno urbano en el municipio. Para los habitantes de la colonia El Árbol, la rehabilitación de esta vialidad representa una mejora en las condiciones de tránsito y en los espacios que utilizan diariamente.