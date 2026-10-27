La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, afirmó que la estrategia de seguridad municipal ha contribuido a mejorar la percepción de inseguridad en Ecatepec, que pasó de 88.8 por ciento en diciembre de 2024 a 77.4 por ciento en septiembre de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Durante su conferencia de prensa semanal, la presidenta municipal señaló que la reducción representa una mejora de 11.4 puntos porcentuales y destacó que Ecatepec salió de las 10 ciudades peor evaluadas en materia de seguridad.

La percepción de seguridad mejoró 11.4 puntos desde diciembre de 2024, tres veces más que en todo el país. Y Ecatepec ya salió de las 10 ciudades peor evaluadas de México. Esto nos dice que vamos por el camino correcto. Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec

La alcaldesa sostuvo que la estrategia de seguridad en Ecatepec combina el combate a la delincuencia con la atención a las causas de la violencia, en coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Ecatepec mejora percepción de seguridad (cortesía)

Ecatepec suma 300 Senderos Seguros y más de 127 mil luminarias

Entre las acciones de prevención y recuperación de espacios públicos, el gobierno municipal reportó la creación de 300 Senderos Seguros, así como la instalación, reconexión, reparación o reinstalación de 127 mil 405 luminarias en Ecatepec.

El director de Servicios Públicos, Carlos Cruz Ramos, informó que también se han intervenido 666 espacios públicos, incluidos 337 parques. En estas labores se pintaron y embellecieron 2 mil 895 metros cuadrados y se recolectaron 3 mil 156 toneladas de basura y residuos.

Las acciones forman parte de las medidas de atención a las causas que, de acuerdo con el gobierno municipal, buscan mejorar las condiciones de los espacios públicos y contribuir a la seguridad de la población.

Ecatepec mejora percepción de seguridad (cortesía)

Por su parte, el subdirector de Política Social de la Secretaría del Ayuntamiento. Edmundo Esquivel Fuentes, señaló que el municipio recibió una corporación policial con bajos niveles de confianza y efectividad, pero que el modelo de proximidad ha permitido avanzar.

Según las cifras presentadas durante la conferencia, la policía municipal de Ecatepec pasó de registrar 21.3 por ciento de confianza ciudadana en diciembre de 2024 a 44.1 por ciento en octubre de 2026. En efectividad, el indicador pasó de 6.4 por ciento a 44.7 por ciento, de acuerdo con los datos expuestos por los funcionarios.

El subdirector de Política Social de la Secretaría del Ayuntamiento. Edmundo Esquivel también indicó que Ecatepec pasó a ocupar el lugar 13 entre los municipios con mayor percepción de inseguridad, con un registro de 77.4 por ciento.

Ecatepec mejora percepción de seguridad (cortesía)

Programas sociales benefician a más de 43 mil personas

Además de las acciones de seguridad, el gobierno municipal destacó los programas sociales en Ecatepec como parte de su estrategia de atención a las causas de la violencia.

El director de Bienestar, Pavel Flores Chaveste, informó que más de 43 mil personas reciben beneficios de programas como Zapatos del Bienestar, dirigido a alumnos de primaria, y Universitarios en Movimiento, que otorga un apoyo mensual de mil 250 pesos para pasajes.

También se encuentran entre las iniciativas Enchulando Ecatepec, Madres Adolescentes, Ecatepec te escucha, Cambia de Cancha y Mi Primera Chamba.

Ecatepec mejora percepción de seguridad (cortesía)

En cuanto a la evaluación del gobierno municipal, el subdirector de Política Social de la Secretaría del Ayuntamiento. Edmundo Esquivel señaló que la efectividad pasó de 6.4 por ciento en diciembre de 2024 a 32.1 por ciento en octubre de 2026. Asimismo, afirmó que la confianza en el gobierno aumentó de 30 a 46.4 por ciento durante el mismo periodo.

El gobierno de Ecatepec atribuyó estos resultados a la combinación de acciones policiales, recuperación de espacios públicos, alumbrado y programas sociales, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y atención a la ciudadanía.