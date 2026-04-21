Isaac Montoya Márquez supervisó los avances en la construcción del muro de contención del talud en la colonia Olímpica Radio Segunda Sección, una obra largamente esperada por vecinos que durante casi 30 años han enfrentado riesgos por desgajamientos.

La intervención contempla la cimentación de seis muros de contención en puntos estratégicos, lo que permitirá beneficiar a alrededor de 40 mil personas que habitan tanto en la parte alta como baja de esta zona.

Isaac Montoya supervisa avance de obra en talud de Olímpica Radio

El alcalde constató el progreso de esta obra prioritaria, cuyo objetivo es salvaguardar la integridad de las familias que viven en una zona considerada de alto riesgo, conocida como el talud de la calle Luna.

Los trabajos incluyen limpieza, deshierbe, preparación del terreno y construcción de estructuras de acero y concreto, con una longitud de 70 metros y una superficie aproximada de 2,030 metros cuadrados.

La obra cuenta con una inversión cercana a 14 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

Isaac Montoya supervisa construcción de muros de contención en Naucalpan. (Cortesía)

Isaac Montoya refuerza compromiso con infraestructura y seguridad

El edil reiteró su compromiso de atender el rezago histórico en colonias populares, al señalar que durante años estas comunidades fueron relegadas, y destacó que ahora se impulsa una visión basada en la cercanía con la ciudadanía y el trabajo en territorio.

Subrayó que, en su primer año de gobierno, se han destinado más de mil millones de pesos a obra pública, incluyendo la rehabilitación de vialidades, así como acciones para fortalecer la seguridad mediante patrullas, cámaras de videovigilancia y un nuevo C4.

Asimismo, recordó otras intervenciones como la demolición controlada de un edificio en la colonia Benito Juárez y la atención a otro talud en Minas Coyote, como parte de una estrategia integral para reducir riesgos y mejorar la calidad de vida.

Finalmente, destacó la coordinación con el Gobierno de México y el Estado de México para impulsar proyectos como la Universidad Rosario Castellanos, la modernización del Periférico Norte y el Mexicable Línea 3, que fortalecerán el desarrollo y la conectividad del municipio.