La gobernadora Delfina Gómez Álvarez impulsa acciones de mejoramiento urbano y movilidad en Tlalnepantla y Naucalpan como parte del Tramo 0 del Macrolibramiento Mexiquense.

El proyecto integral contempla una extensión de 10.7 kilómetros y permitirá mejorar la movilidad de más de 25 mil vehículos diarios, atendiendo necesidades clave de conectividad en la región.

Tramo 0 del Macrolibramiento fortalece conectividad y seguridad en el Estado de México

La obra está enfocada en mejorar la conectividad en el Estado de México, vinculando la modernización vial con beneficios directos para la población.

Además, la estrategia prioriza la seguridad peatonal y la recuperación de espacios urbanos en colonias aledañas, con el objetivo de generar entornos más seguros y funcionales.

Como parte del programa “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, el Tramo 0 contempla la construcción de senderos seguros, instalación de luminarias y la rehabilitación de espacios públicos.

Asimismo, incluye repavimentación de vialidades, restitución de parques y mejoras en calles, banquetas y guarniciones, acciones que fortalecen la infraestructura urbana y contribuyen a elevar la calidad de vida de la población.