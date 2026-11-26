El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, rindió protesta como Coordinador Nacional de Ciudades Seguras de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC), responsabilidad desde la que contribuirá al fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales y a la construcción de municipios más seguros, eficientes y cercanos a la ciudadanía.

La toma de protesta estuvo a cargo del coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), Armando Quintero Martínez, mientras que el presidente nacional de la AALMAC y alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, dio la bienvenida al alcalde de Naucalpan a los trabajos de esta asociación.

En su mensaje, Montoya Márquez destacó que el Gobierno de Naucalpan comparte la visión municipalista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, que reconoce a los municipios como el primer contacto entre la ciudadanía y sus autoridades, por lo que resulta fundamental fortalecer sus capacidades de atención y respuesta.

Subrayó que asumir esta encomienda representa un compromiso para encabezar gobiernos que trabajen en territorio, atiendan las demandas de la población y se conduzcan bajo los principios de la Cuarta Transformación, con resultados concretos en seguridad, bienestar y mejores condiciones de vida para las familias.

La confianza de la gente se gana cuando se encuentra una autoridad que realmente te atiende, que te responde y que vuelve para dar seguimiento a lo que ya previamente se había acordado. Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan

Isaac Montoya rinde protesta

Resultados en Naucalpan y fortalecimiento de los gobiernos locales

El alcalde recordó que, desde el inicio de su administración en 2025, Naucalpan ha concentrado sus esfuerzos en fortalecer la seguridad, mejorar la infraestructura y los servicios públicos, así como garantizar el uso responsable y transparente de los recursos, priorizando las necesidades de las comunidades.

Asimismo, agradeció a las y los presidentes municipales, así como al alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, por la confianza para integrarse a esta asociación, y reiteró que esta responsabilidad debe traducirse en soluciones concretas para los municipios que la conforman, mediante el diálogo, la coordinación y el intercambio de experiencias.

Por su parte, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín señaló que México necesita gobiernos locales fuertes e instituciones sólidas, con servidoras y servidores públicos comprometidos con la justicia social, la transparencia y la rendición de cuentas. Destacó que fortalecer los municipios y las alcaldías significa fortalecer al país, por lo que es fundamental cuidar los recursos públicos y convertirlos en bienestar para la población.

En tanto, el coordinador del INAFED, Armando Quintero Martínez resaltó la importancia de profesionalizar las áreas técnicas de los gobiernos municipales, particularmente las responsables de las haciendas públicas, mediante la incorporación de personal con preparación académica y capacidad técnica para administrar los recursos con responsabilidad y eficacia.

Isaac Montoya rinde protesta (cortesía )

Hacienda pública municipal, disciplina financiera y digitalización

La AALMAC constituye un espacio de diálogo, coordinación e intercambio de experiencias para fortalecer las haciendas públicas municipales, mejorar la administración de los recursos y ampliar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante las necesidades ciudadanas.

Como parte de las actividades del encuentro se desarrollaron ponencias sobre la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con énfasis en los resultados en materia de ingresos y deuda pública, así como estrategias para fortalecer y apoyar la digitalización de los municipios.

Al evento asistieron el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios; el director de Disciplina Financiera y Análisis Subnacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Adolfo Miranda Castillo; el director comercial de la Banca de Gobierno de BBVA, Gerardo Raúl Díaz Valora; el diputado federal y secretario de la Comisión Legislativa de Federalismo y Desarrollo Municipal, Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra; así como presidentas y presidentes municipales de distintas regiones del país.