Este 25 de noviembre se llevará a cabo el concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes, siendo uno de los últimos de este mes y del 2026.

Así que aquí te diremos todos los detalles del concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes, incluyendo el setlist y el telonero.

Setlist del concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes

Aunque no hay un setlist confirmado para el concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes, se espera que interpreten todos sus éxitos.

Aquí te dejamos con un posible repertorio del concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes:

Revelaciones aparte

Tiempo off

Pijamas

Yo anuncio

Fizz

Miau

Las demás

Risa

Once

El maestro

Putita

En privado

Estoy rabioso

Labios apilados

Puesto

Ideas

Advertencia

Microdancing

La pregunta

Maracuyá

Mimos son mimos

Paradoja

Como eran las cosas

Bye Bye

Carismático

Yegua

Cocos

¿Y qué?

Mi propia música

El colmo

Babasónicos (Especial)

Telonero del concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes

De momento no se ha anunciado un telonero para el concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes, por lo cual es posible que no haya alguno.

Dado que no habría telonero en el concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes, eso significa que la banda comenzaría a tocar en punto de las 8:00 p.m., que es como está anunciado.

Los fans pueden llegar perfectamente a la hora indicada, pues no se perderán de ningún show previo.

Por lo general, los invitados y las bandas abridoras en los conciertos se anuncian, ya sea con la venta de boletos o unos días antes de que se de el espectáculo.

No se descarta del todo alguna sorpresa; pero si se da el caso, esto sería durante alguna de las canciones del setlist y no antes de que salga la banda.