El gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez a través de la Secretaría de Bienestar y en coordinación con el Instituto Mexiquense de la Juventud, entregó 770 tarjetas del programa Jóvenes con Bienestar en las instalaciones del Parque Naucalli.

El Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, acompañó la entrega de los apoyos y refrendó la disposición de su gobierno de trabajar coordinadamente con la administración estatal en favor de las juventudes.

El programa está dirigido a personas de entre 18 y 29 años en condición de vulnerabilidad que buscan concluir sus estudios de primaria, secundaria o preparatoria. Cada beneficiario recibió un apoyo económico de 6 mil pesos en una sola exhibición.

Isaac Montoya participa en entrega del programa Jóvenes con Bienestar (cortesía )

Jóvenes con Bienestar ofrece apoyos económicos y servicios gratuitos

Durante el evento, el alcalde Isaac Montoya dio la bienvenida a jóvenes de Naucalpan, Huixquilucan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza, y destacó la importancia de respaldar a quienes tuvieron que interrumpir su formación académica para trabajar o asumir responsabilidades familiares.

Hay decisiones que nadie debería tomar a su edad: dejar la escuela para llevar dinero a casa, cambiar los cuadernos por una jornada de trabajo, o guardar un sueño para hacerse cargo de alguien más. Isaac Montoya, alcalde de Naucalpan

El Presidente Municipal señaló que este apoyo representa una oportunidad para cubrir gastos de transporte, materiales escolares y otras necesidades que pueden convertirse en obstáculos para continuar estudiando.

Por su parte, el secretario de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos Hernández, acompañado por el director general del IMEJ, Sergio Jassiel Zamora, y el coordinador de los Servidores del Pueblo en Naucalpan, Uriel Abraham Allende, destacó que de los aproximadamente 18 millones de habitantes de la entidad, 5.7 millones son jóvenes.

El funcionario señaló que Jóvenes con Bienestar es el primer programa social integral del Estado de México enfocado en este sector, ya que, además del apoyo económico para retomar sus estudios, brinda acceso gratuito a servicios médicos, psicológicos, nutricionales y dentales.

Asimismo, destacó que el programa cumple su tercer año de operación y refleja el compromiso de la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez con las juventudes mexiquenses y la ampliación de sus oportunidades.

Informó que quienes se registraron en la convocatoria vigente y no fueron seleccionados permanecerán en una lista de espera, con posibilidades de incorporarse al padrón de beneficiarios el próximo año, de acuerdo con la disponibilidad del programa.

Isaac Montoya participa en entrega del programa Jóvenes con Bienestar (cortesía )

Jóvenes que no fueron seleccionados permanecerán en lista de espera

El secretario de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos Hernández, también reconoció la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal y destacó los avances en materia de infraestructura en Naucalpan, entre ellos las mejoras realizadas en Periférico Norte y sus laterales, que benefician la movilidad y el transporte de pasajeros.

Con estas acciones, los gobiernos estatal y municipal refrendan su compromiso de combatir el rezago educativo, reducir las brechas de desigualdad y generar mejores condiciones para que las juventudes mexiquenses continúen su preparación académica y desarrollen sus proyectos de vida.