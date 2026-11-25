La Unidad de Investigación Financiera (UIF) volvió a congelar las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Así lo dio a conocer el periodista Arturo Ángel, quien resaltó que la medida se tomó luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa revocara la sentencia provisional que le permitía a Rubén Roncha Moya acceder a sus recursos.

Esto en el marco de los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vincularían al Cártel de Sinaloa.

UIF vuelve a congelar cuentas de Rocha Moya tras revés a amparo

De acuerdo con los informes, la UIF habría vuelto a congelar las cuentas de Rubén Rocha Moya luego de que se revocara el amparo que falló a favor del gobernador con licencia la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal de Justicia Administrativa.

Tras revocarse la sentencia, la UIF volvió a congelar las cuentas de Rubén Rocha Moya, por lo que no tiene acceso a:

pensión por viudez del ISSSTE

pensión por cesantía del IMSS

pensión por jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Cabe señalar que con dichas pensiones, Rocha Moya recibe alrededor de un millón 538 mil 375 pesos al año, según informes periodísticos.

Es decir, cobra de dichas cuentas alrededor de 128 mil 197 pesos mensuales por pensiones.

Por el caso de los 10 funcionarios señalados por Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación; ya los ha citado a declarar.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, los cargos contra Rubén Rocha Moya son: