Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que sostuvo una reunión en Culiacán, Sinaloa, con autoridades federales y la gobernadora Graciela Domínguez, para revisar y fortalecer la estrategia de seguridad en la entidad.

El encuentro entre Omar García Harfuch y Graciela Dominguez también estuvo acompañado de acciones para reforzar la seguridad y las capacidades operativas de las corporaciones estatales, así como las municipales ante los retos de seguridad que enfrenta el estado de Sinaloa tras la captura de El Chapo Isidro.

Omar García Harfuch entrega patrullas y 720 cámaras en Sinaloa

Como parte de las medidas anunciadas para Sinaloa, Omar García Harfuch informó sobre la entrega de 104 patrullas y unidades a las corporaciones de seguridad locales, en donde estos vehículos forman parte de un programa que contempla la distribución de más de 200 unidades.

Además, Harfuch destacó la incorporación de drones y equipos de inteligencia para fortalecer las labores de vigilancia en Sinaloa, prevención del delito y respuesta de las autoridades del estado gobernado por Graciela Domínguez.

Omar García Harfuch refuerza vigilancia en Sinaloa con Graciela Domínguez (especial)

Otro de los anuncios fue la instalación de 720 cámaras destinadas a reforzar la vigilancia en las carreteras de Sinaloa, con el objetivo de mejorar el monitoreo de las vías de comunicación y las condiciones de seguridad para quienes transitan por ellas.

En redes sociales se compartieron imágenes del encuentro de Omar García Harfuch, Graciela Domínguez y elementos de las Fuerzas Armadas y policías durante el acto de fortalecimiento de seguridad en Sinaloa tras la captura de El Chapo Isidro.

Con estas acciones, el Gobierno federal y las autoridades estatales de Sinaloa buscan ampliar la capacidad de vigilancia y coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad tras la captura del capo del narcotráfico.