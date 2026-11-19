El Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno del Estado de México y el Gobierno Municipal de Naucalpan a cargo de Isaac Montoya, entregó mil 400 tarjetas de la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, con el propósito de contribuir a que continúen y concluyan sus estudios.

La entrega de las Becas Benito Juárez en Naucalpan fue acompañada por el presidente municipal, Isaac Montoya, quien destacó que estos apoyos buscan respaldar la economía familiar y contribuir a evitar la deserción escolar.

Isaac Montoya entrega Becas Benito Juárez en Naucalpan (cortesía )

Entregan mil 400 becas a estudiantes del CCH Naucalpan

A un costado de la Calzada de Los Remedios, el alcalde Isaac Montoya Márquez acompañó la entrega de las mil 400 Becas Benito Juárez impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que contemplan un apoyo de mil 900 pesos bimestrales para estudiantes inscritos en instituciones públicas de educación media superior.

El presidente municipal, Isaac Montoya destacó que estos programas representan un respaldo para las familias, al contribuir a cubrir gastos cotidianos y brindar mejores condiciones para que las y los jóvenes permanezcan en las aulas.

Con estas becas lo que se va a permitir es que sigan adelante, porque no es la misma circunstancia para todos. Algunos deben trasladarse dos horas, otros trabajar, enfrentar problemas en casa o cuidar a un ser querido. Esas circunstancias se deben valorar y hoy el apoyo se entrega a todas y todos, sin importar el promedio escolar. Isaac Montoya, presidente municipal de Naucalpan

El alcalde recordó que, cuando fue estudiante del CCH Sur, conoció el programa Prepa Sí, mediante el cual las y los jóvenes de la Ciudad de México recibían un apoyo económico bimestral para continuar sus estudios. Señaló que actualmente, gracias a la política educativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el respaldo se amplió a nivel nacional y se convirtió en un derecho para estudiantes de preparatorias públicas.

Isaac Montoya entrega Becas Benito Juárez en Naucalpan (cortesía )

Naucalpan complementa apoyos federales con programas educativos

Acompañado por la encargada de las Becas para el Bienestar del Gobierno de México, Elizabeth Rocha Zaragoza; Adrián Bernal Ubías, coordinador regional de la Secretaría del Bienestar del Gobierno del Estado de México, y Blanca Elizabeth Cruz, secretaria de Servicios Estudiantiles del CCH Naucalpan, el presidente municipal Isaac Montoya señaló que el bienestar se construye con recursos públicos destinados a atender las necesidades de la población.

En ese sentido, destacó otros programas educativos implementados en el municipio, como la entrega de 36 mil 439 tarjetas de la beca Rita Cetina en julio, en beneficio de estudiantes de 302 planteles de educación primaria. Asimismo, durante noviembre, el Gobierno Municipal entregó 2 mil 403 apoyos del programa Impulsando tu Educación Naucalpan, de mil 800 pesos cada uno.

A estas acciones se suma el programa Impulsando a la Juventud, mediante el cual 227 jóvenes recibieron apoyos de 3 mil 500 pesos para acompañarlos en su preparación y desarrollo, particularmente en su camino hacia la vida profesional.

Universidad Rosario Castellanos amplía oferta educativa en Naucalpan

El alcalde también destacó la apertura de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Naucalpan, impulsada por el Gobierno de México, como una nueva alternativa de educación superior para las y los jóvenes que concluyen el bachillerato.

Actualmente, la institución cuenta con más de mil 800 estudiantes en su primera y segunda generación, ocho licenciaturas y dos ingenierías.

La Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior contempla un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, hasta por 40 meses, para respaldar económicamente a las y los estudiantes durante su trayectoria académica.

Continuará entrega de tarjetas en el CCH Naucalpan

Como parte de la jornada de entrega de becas de educación media superior, este jueves continuará la distribución de otras mil 210 tarjetas para estudiantes del CCH Naucalpan.

El Gobierno Municipal señaló que mantendrá la coordinación con los gobiernos de México y del Estado de México para acercar los programas de bienestar a las comunidades y generar mayores oportunidades educativas para las nuevas generaciones.