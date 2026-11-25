El Gobierno de Monterrey acumula 63 mil 170 kilogramos de residuos reciclables durante 2026 y ha entregado más de 3 mil 600 árboles nativos a la ciudadanía mediante los programas Recicla y Resuelve y Adopta un Árbol Mty, impulsados por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible.

Como parte de estas iniciativas, el municipio realizó las jornadas 23 de Recicla y Resuelve y 20 de Adopta un Árbol Mty en el estacionamiento de The Home Depot Cumbres, donde las familias participaron en actividades de recolección de materiales y adopción de ejemplares para ampliar la cobertura vegetal de la ciudad.

Recicla y Resuelve acumula más de 63 toneladas de residuos en Monterrey

En la edición 23 de Recicla y Resuelve participaron alrededor de 370 personas mediante el sistema drive-thru, con la entrega de plástico, cartón, vidrio, aluminio, aparatos electrónicos, envases Tetrapak y aceite doméstico, entre otros materiales.

Con esta jornada, Monterrey alcanzó un acumulado de 63 mil 170 kilogramos de residuos reciclables durante 2026. La cifra incluye los materiales recuperados en las distintas ediciones del programa, los contenedores de Con Todo y los puntos de reciclaje de vidrio instalados en la ciudad.

Los residuos recolectados se clasifican y canalizan a recicladores especializados para su aprovechamiento. En estas actividades colaboran empresas y organizaciones como PetStar (Arca Continental), Reciclaje Electrónico Avanzado, Copamex Reciclados, Medios Con Valor, Owens-Illinois (O-I) y [P]unto.

Monterrey recupera 63 toneladas de residuos y entrega más de 3 mil 600 árboles (Cortesía )

Adopta un Árbol Mty supera los 3 mil 600 ejemplares entregados

Por su parte, durante la edición 20 de Adopta un Árbol Mty se entregaron 250 ejemplares de especies nativas, con lo que el programa superó los 3 mil 600 árboles distribuidos entre la ciudadanía a través de sus jornadas y de actividades como Escuelas en Acción; Resolviendo por la Paz y la brigada social Barrio de Mi Corazón.

Entre las especies disponibles para adopción estuvieron encino siempre verde, álamo sicómoro, tronadora, mezquite, huizache, retama, olmo y potro. Las personas que reciben los ejemplares se comprometen a trasladarlos, plantarlos y proporcionarles los cuidados necesarios para favorecer su crecimiento.

A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, el Gobierno de Monterrey mantiene ambos programas con el propósito de fortalecer la educación ambiental, impulsar el aprovechamiento de residuos y ampliar el arbolado urbano.

Estas acciones también buscan generar conciencia sobre el cuidado del entorno y la importancia de contribuir a la mitigación del cambio climático.