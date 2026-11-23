El administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, afirmó que el organismo continuará compartiendo información con los socios del país.

DEA continuará compartiendo inteligencia crítica con nuestros socios internacionales de confianza. Terry Cole. Director de la DEA

Así lo aseveró por medio de un mensaje que compartió en redes, en el que destacó la importancia del intercambio de inteligencia en el objetivo de enfrentar las amenazas criminales globales.

Ante ello, Terry Cole aseguró que el trabajo coordinado que Estados Unidos ha establecido con sus internacionales de confianza permitirá que tarde o temprano los criminales enfrente a la justicia.

Director de la DEA asegura que Estados Unidos seguirá intercambiando información con sus socios

El gobierno de Estados Unidos encabezado por el presidente Donald Trump ha establecido diversas acciones en busca de reforzar la lucha contra el tráfico de drogas a nivel global.

Como parte de ello, el organismo encargado del tema, la DEA, lleva a cabo estrategias para afrontar a grupos criminales de diversas partes del mundo, como el intercambio de información.

Sobre dicho aspecto, el director de la DEA, Terry Cole destacó que el intercambio de inteligencia ha sido fundamental para Estados Unidos, por lo que garantizó la continuad de la estrategia.

DEA continuará compartiendo inteligencia crítica con nuestros socios internacionales de confianza, exponiendo a funcionarios gubernamentales corruptos que conspiran con organizaciones terroristas extranjeras designadas. Terry Cole. Director de la DEA

En su mensaje, sostuvo que Estados Unidos mantendrá el intercambio con sus “socios internacionales de confianza”, pues de esa manera se podrá seguir exponiendo a funcionarios corruptos.

De la misma forma, Terry Cole resaltó que a partir de desarticular el apoyo de los servidores públicos, las organizaciones terroristas extranjeras designadas podrán ser neutralizadas.

Terry Cole afirma que DEA seguirá compartiendo información con socios de Estados Unidos (@DEATerryCole/X)

Confía Terry Cole que intercambio de información llevará a criminales ante la justicia

Al asegurar que el intercambio de inteligencia de Estados Unidos y sus socios internacionales de confianza seguirá, Terry Cole afirmó que las organizaciones criminales enfrentarán la justicia.

En el mismo mensaje, el director de la DEA resaltó que el compromiso del organismo es “inquebrantable”, por lo que aseveró que se trabajará para desmantelar dichas redes.

Además sostuvo que se mantendrá la lucha para hacer frente a la corrupción, así como para proteger y defender la seguridad nacional de Estados Unidos y a sus ciudadanos.

Finalmente garantizó que de una otra forma “se hará justicia”, pues quienes conspiran con terroristas y amenazan la seguridad nacional van a ser “llevados ante la justicia”.