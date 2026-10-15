El presidente municipal Isaac Montoya Márquez puso en marcha una bacheadora móvil en el fraccionamiento Boulevares, en Naucalpan, Estado de México, con el objetivo de agilizar la reparación de calles, ampliar la cobertura de los trabajos de mantenimiento y atender el rezago acumulado en las vialidades.

Durante el arranque de operaciones, realizado en la calle Colina de Los Frailes, el alcalde informó que el municipio incorporará dos equipos bacheadores a la Dirección de Servicios Públicos y al programa Huellas de la Transformación, para fortalecer los trabajos de obra pública y atender las necesidades de las distintas colonias.

Naucalpan incorpora maquinaria para agilizar la reparación de calles

Isaac Montoya señaló que, desde el inicio de su administración, la obra pública es una de las prioridades del gobierno municipal para atender el deterioro de vialidades y el rezago en infraestructura que, afirmó, se acumuló durante años.

El edil también destacó el incremento de la inversión pública municipal, que registró un crecimiento anual de 319.2% entre 2024 y 2025, de acuerdo con las cifras mencionadas por el gobierno local.

La nueva bacheadora es un camión especializado que permite intervenir baches de aproximadamente tres por dos metros. Tiene capacidad para transportar ocho toneladas de mezcla asfáltica caliente y cuenta con depósitos para 200 litros de emulsión, 100 litros de diésel y 70 litros de agua, además de herramientas como un rotomartillo hidráulico y una placa vibratoria.

Naucalpan incorpora bacheadoras móviles para reparar calles y reducir tiempos (Cortesía )

El equipo permite realizar distintas etapas del proceso de reparación, desde la preparación de la superficie hasta la colocación y compactación de la mezcla asfáltica. Su tecnología ayuda a conservar el material a la temperatura adecuada y a reducir los tiempos de intervención y los costos operativos.

De acuerdo con el gobierno municipal, la maquinaria puede operar las 24 horas y realizar trabajos que antes requerían alrededor de 16 personas con una cuadrilla de cuatro trabajadores por punto de intervención.

Isaac Montoya destaca apoyo federal para mejorar vialidades de Naucalpan

El alcalde reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien anunció la incorporación de Naucalpan al Plan Oriente el pasado 8 de agosto, con acciones de bacheo para mejorar las condiciones de las vialidades.

Como parte de este apoyo, el municipio también contará con un tren de pavimentación para avanzar en la reconstrucción de calles y avenidas, particularmente en las zonas industriales que, según el gobierno local, acumulan más de 30 años de deterioro.

Montoya Márquez afirmó que la incorporación de maquinaria propia permitirá reducir costos, optimizar los recursos municipales y ampliar la atención en las comunidades que requieren mejoras en sus calles.

Durante el inicio de los trabajos, la vecina Rosy Gutiérrez agradeció al alcalde su segunda visita al fraccionamiento Boulevares y el comienzo de las labores con la bacheadora móvil, que beneficiarán a quienes transitan por la zona.

El gobierno municipal señaló que continuará con los trabajos de mantenimiento y recuperación de vialidades, tanto en avenidas principales como en comunidades que han solicitado mejoras en infraestructura y servicios.