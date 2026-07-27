Naucalpan registró su mejor percepción de seguridad de los últimos años al reducir 9.8 puntos porcentuales la percepción de inseguridad entre marzo y junio de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Los resultados del segundo trimestre muestran que la percepción de inseguridad pasó de 80.8 por ciento en marzo a 71.0 por ciento en junio, lo que representa una de las disminuciones más importantes a nivel nacional y permitió al municipio salir del grupo de las ciudades con mayor percepción de inseguridad.

Además, Naucalpan dejó el segundo lugar nacional que ocupaba en 2024 entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad para ubicarse en el lugar 24 de la medición más reciente.

Estrategia de Isaac Montoya fortalece la seguridad en Naucalpan

En este contexto se ha reconocido la estrategia integral de seguridad encabezada por el alcalde Isaac Montoya, basada en el fortalecimiento de la Guardia Municipal mediante la incorporación de nuevas patrullas, herramientas tecnológicas, mejores condiciones laborales para los elementos y una mayor coordinación con los tres órdenes de gobierno.

La administración también destacó que esta mejora coincide con los indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reportan reducciones en diversos delitos de alto impacto durante los primeros meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Entre los principales resultados sobresalen una disminución de 40 por ciento en el robo de vehículo, 18 por ciento en robo a transporte público y 33 por ciento en el delito de extorsión, cifras que las autoridades atribuyen al trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y otras instancias de gobierno.

Asimismo, la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) informó que Naucalpan registra durante 2026 una reducción de 54 por ciento en el robo de vehículos asegurados, uno de los mejores resultados a nivel nacional.

Naucalpan mejora 9.8 puntos en percepción de inseguridad durante gobierno de Isaac Montoya. (cortesía)

Nuevo C4 reforzará la capacidad de respuesta en Naucalpan

Como parte de la estrategia de seguridad, el Gobierno de Naucalpan construye un nuevo Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), que sustituirá las instalaciones que operaron durante casi dos décadas con limitaciones tecnológicas y de espacio.

El complejo contará con un videowall para monitorear en tiempo real más de mil cámaras de videovigilancia, 36 estaciones de operación, un site especializado, oficinas y áreas administrativas que fortalecerán las labores de inteligencia, prevención y respuesta operativa.

De acuerdo con el alcalde Isaac Montoya, estas nuevas instalaciones permitirán ampliar la presencia de la Guardia Municipal, mejorar su capacidad de reacción y brindar a los elementos infraestructura moderna y tecnología para desempeñar sus funciones con mayor eficiencia.

Con estas acciones, el municipio busca consolidar una estrategia de seguridad sustentada en inversión, profesionalización policial y coordinación institucional.