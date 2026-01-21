Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, avanza en los trabajos de rehabilitación integral del emblemático Mercado El Molinito, como parte de la estrategia para recuperar espacios públicos, fortalecer la actividad económica local y preservar el patrimonio arquitectónico moderno del municipio.

El rescate del Mercado El Molinito es una muestra clara de que en Naucalpan estamos recuperando espacios que durante mucho tiempo fueron olvidados. Queremos que nuestros mercados sean lugares dignos, seguros y funcionales para comerciantes y ciudadanos. Isaac Montoya

Isaac Montoya impulsa la recuperación integral del Mercado El Molinito

Los trabajos de rehabilitación contemplan el rescate estructural y funcional de las naves 1, 2 y 3, mediante la reparación de la techumbre, la mejora del sistema de drenaje y la rehabilitación de la fachada, infraestructura que presentaba un deterioro crítico tras años de abandono.

Esta intervención forma parte del compromiso de la administración municipal con la preservación del paraboloide hiperbólico, joya arquitectónica que corona el mercado y que es conocida como los “paraguas de concreto”, diseñados bajo la influencia técnica del arquitecto Félix Candela, referente de la arquitectura moderna en México.

Gobierno de Isaac Montoya rehabilita mercado "El Molinito". (Cortesía)

El proyecto también contempla el sellado de filtraciones en los paraboloides, respetando su geometría original y devolviéndoles la resistencia estructural y ligereza visual que los caracteriza.

Isaac Montoya prioriza la preservación del patrimonio arquitectónico

Como parte de la rehabilitación, se realizó la remodelación integral de la capilla interior, a cargo del arquitecto Gustavo Hernández, quien diseñó este espacio en armonía con el estilo de Candela, replicando las líneas del paraboloide hiperbólico para mantener una unidad visual en todo el conjunto.

Actualmente, las obras en proceso incluyen:

Instalación de un sistema de desagüe exterior, que captará el flujo de las tuberías internas del mercado.

Colocación de techumbre a base de láminas en las naves 1, 2 y 3, así como mantenimiento de la herrería estructural.

Pintura de la fachada del Mercado El Molinito.

Colocación del letrero oficial con el nombre del mercado.

Remodelación integral de la capilla al interior del inmueble.

El Gobierno de Naucalpan realiza estas acciones para transformar el Mercado El Molinito en un espacio limpio, seguro y funcional, además de consolidarlo como un referente recuperado del patrimonio arquitectónico moderno del municipio.

Isaac Montoya destacó que no se trata únicamente de remodelar el mercado, sino de preservar la identidad y el valor histórico-arquitectónico de Naucalpan.