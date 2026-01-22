Isaac Montoya Márquez informó que en 2026 se duplicará la obra pública en Naucalpan, con el objetivo de llegar a más comunidades y fortalecer la rehabilitación vial en el municipio.

Como parte de este plan, anunció que en un par de semanas iniciará un segundo tramo de rehabilitación con concreto hidráulico en las laterales del Periférico Norte, con una extensión de 3.2 kilómetros.

Estas acciones se suman al rescate histórico del Periférico Norte impulsado por el Gobierno del Estado de México, una obra que, dijo, será un legado duradero para las y los naucalpenses.

Isaac Montoya avanza en la recuperación del Periférico Norte

En conferencia de prensa, el alcalde estuvo acompañado por el director de OAPAS, Ricardo Gudiño, y el director de Construcción y Operación Hidráulica, Gregorio Ramos, con quienes destacó el arranque de 11 obras de infraestructura hidráulica durante enero 2026.

Detalló que los trabajos contemplan una inversión superior a 87 millones de pesos, como parte de la reingeniería hidráulica, y se realizarán con recursos propios del municipio y del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), además de una recaudación exitosa derivada de la confianza ciudadana.

Isaac Montoya también subrayó los avances para reducir la dependencia del Sistema Cutzamala y avanzar hacia la autosuficiencia en el abasto de agua. En este contexto, destacó el rescate del Río Hondo, que será la primera obra de este tipo en el Valle de México destinada al beneficio directo de la población.

Asimismo, mencionó el avance del proyecto Las Julianas, que incluye un corredor ecológico, desazolve y limpieza, como parte del cuidado del bosque de Chimalpa.

Ante medios de comunicación, el edil recordó que Naucalpan fue el primer municipio en rehabilitar con concreto hidráulico un tramo lateral del Periférico Norte. Añadió que el nuevo tramo se intervendrá de norte a sur, desde la frontera con Tlalnepantla hasta la calle Baden Powell, pasando por el Parque Naucalli, con el objetivo de que quede concluido antes del 30 de abril.

Isaac Montoya precisa avances en seguridad durante 2025

En materia de seguridad, Isaac Montoya resaltó que durante 2025 se evitó el robo de mil 200 vehículos, y anunció el fortalecimiento de la Guardia Municipal.

Por su parte, el comisario José Carlos Quezada informó la adquisición de:

22 bodycams de alta tecnología con GPS, con más de 12 horas de grabación

60 cámaras que serán instaladas en patrullas

Estos dispositivos, explicó, son similares a los utilizados por corporaciones policiales en Estados Unidos y buscan prevenir actos de corrupción. Las bodycams serán asignadas al Grupo Femenil de Tránsito, integrado por 40 mujeres que cuentan con facultades para infraccionar y operan en patrullas identificadas con color naranja.

Isaac Montoya anuncia duplicar obra pública y rehabilitar Periférico Norte en 2026. (Cortesía)

Isaac Montoya reduce la corrupción mediante la digitalización de trámites

En su intervención, el director de Fomento Económico, Miguel Becerril, destacó los avances en la Apertura Rápida de Empresas, mediante la mejora regulatoria y la digitalización de trámites para erradicar prácticas de corrupción.

Informó que actualmente existen más de mil 200 nuevas unidades económicas en el municipio y que se entregaron 8 mil 200 licencias, una cifra récord en Naucalpan.

A su vez, el responsable de Gobierno Digital, Javier Chávez, enfatizó el proceso de transformación digital para acercar trámites y servicios a la ciudadanía. Señaló que se trabaja en una plataforma 4.0, alineada con los gobiernos estatal y federal.

Precisó que el acceso se realizará mediante Llave Nau y la CURP, y que el sistema abarcará 254 giros de la clave SCIAN, con un único repositorio de documentación ciudadana.