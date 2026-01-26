Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, inició los trabajos de rehabilitación y equipamiento del rebombeo del tanque y pozo Loma Colorada, en la colonia Las Huertas Primera Sección, como parte del Plan de Renovación de la Infraestructura Hídrica del municipio.

Durante el arranque de la obra, se informó que esta infraestructura permaneció abandonada y sin mantenimiento por más de 20 años. Ahora será intervenida con recursos federales y municipales, bajo un esquema de 50 por ciento del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2025, además de inversión municipal, que en conjunto asciende a 3 millones 907 mil 037.36 pesos.

Isaac Montoya encabeza intervención hídrica en Loma Colorada

Se detalló que los trabajos contemplan la instalación de equipos de bombeo vertical tipo turbina, así como el cambio del sistema de telemetría SCADA. Además de labores para llenar el tanque de almacenamiento, el cual actualmente se encuentra vacío debido a la falta de mantenimiento.

Esta situación afectó la distribución del agua en el corredor de Loma Colorada, Las Huertas y colonias aledañas, por lo que con la rehabilitación se estima beneficiar a más de 16 mil habitantes.

La obra es necesaria debido a la antigüedad de los equipos electromecánicos, que generaban pérdidas durante la conducción del agua, un mayor gasto en el rebombeo y una operación ineficiente que impedía que el líquido llegara con el caudal suficiente a su destino final.

Isaac Montoya rehabilita infraestructura hídrica en Naucalpan. (Cortesía)

Isaac Montoya encabeza Mesa de Paz y aborda problemática del agua

Previo al inicio de los trabajos, Isaac Montoya encabezó la Mesa de Paz realizada en la localidad, donde señaló que durante los años recientes de escasez de agua, agravados por la sequía y la disminución del sistema Cutzamala, el gobierno anterior no realizó acciones suficientes para apoyar a la población.

Ante vecinas y vecinos, así como autoridades municipales, el alcalde reiteró que su administración trabaja para disminuir la dependencia del sistema Cutzamala.

Vamos a disminuir la dependencia del sistema Cutzamala. Si fuéramos un gobierno irresponsable, inmediatista que no queremos a nuestro pueblo, pues no le meteríamos a la inversión de la infraestructura hidráulica como le estamos metiendo, pero somos un gobierno que no piensa en un periodo administrativo. Somos vecinos y nos importa que Naucalpan siga bien. Isaac Montoya

Asimismo, calificó como preocupante que el tanque Loma Colorada permaneciera vacío, lo que refleja, dijo, el desinterés del gobierno anterior hacia la población naucalpense.

Destacó que, con la inversión conjunta del Gobierno Federal y Municipal, se garantizará el suministro de agua en zonas prioritarias, mediante un trabajo minucioso y focalizado con el OAPAS, en colonias como Las Huertas, Loma Colorada, México 86, San Esteban, El Molinito, El Olivar y Lázaro Cárdenas.

OAPAS refuerza infraestructura hídrica en Naucalpan

El alcalde subrayó que en su administración se eliminaron los gastos superfluos para destinar los recursos a obra pública y seguridad, lo cual, destacó, se ha reflejado en la reducción de delitos de alto impacto, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo y la Fiscalía del Estado.

Agradeció además el respaldo de los gobiernos federal y estatal, así como de organismos como CONAGUA, OCAVM y CAEM, cuya coordinación se traduce en obras prioritarias para la ciudadanía.

Por su parte, el director del OAPAS, Ricardo Gudiño, señaló que la instrucción del alcalde es clara: realizar obras que beneficien al mayor número de habitantes, especialmente en zonas con mayor escasez de agua.

En tanto, Ernesto Báez, presidente del COPACI de la colonia Las Huertas Tercera Sección, agradeció los trabajos en el pozo, el cual, afirmó, llevaba más de 30 años en abandono, así como la limpieza de una barranca y el rescate del Periférico Norte.

Finalmente, Ramiro Gutiérrez Wood, subgerente de Abastecimiento de Agua Potable de la OCAVM, reconoció las gestiones del alcalde Isaac Montoya para acceder a recursos federales destinados a la renovación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica en beneficio de la población.