El presidente municipal Isaac Montoya Márquez continúa impulsando el programa COMUNA (Comunidad Unida y Activa), una estrategia que promueve la participación ciudadana para rehabilitar calles y espacios públicos en Naucalpan.

Mediante este esquema, el Gobierno municipal aporta los materiales de construcción, mientras que las y los vecinos participan con mano de obra para recuperar vialidades que permanecieron durante años en el abandono.

Como parte de estas acciones, el alcalde encabezó la inauguración de una nueva Huella de la Transformación, proyecto que forma parte de una estrategia integral que también contempla programas sociales, caravanas de atención médica gratuita, acciones de seguridad y la instalación de alarmas vecinales.

La intervención permitió recuperar la calle Nudo Mixteco, en la colonia Flores Magón, una vialidad que durante años presentó deterioro y complicó la prestación de servicios básicos, como el suministro de agua potable y la recolección de residuos sólidos.

Programa COMUNA transforma la calle Nudo Mixteco en Naucalpan. (cortesía)

Isaac Montoya anuncia más obras para fortalecer la infraestructura de Naucalpan

Isaac Montoya señaló que su administración mantiene un modelo de trabajo basado en la cercanía con la ciudadanía, mediante recorridos permanentes y atención directa a las necesidades de cada comunidad.

Asimismo, reconoció que los recursos públicos son limitados; sin embargo, destacó que la coordinación entre las áreas de Obras Públicas y Servicios Públicos ha permitido avanzar en la atención del rezago urbano que enfrentan diversas colonias del municipio.

En este contexto, anunció que próximamente será inaugurado un gimnasio de box rehabilitado, además de que el programa municipal de obra contempla la repavimentación de la avenida Emilio G. Baz, la primera etapa de reconstrucción con concreto hidráulico de la avenida Río Hondo, la mejora integral del Camino Arenero y la rehabilitación del parque La Pirámide, acciones que buscan fortalecer la movilidad y recuperar espacios públicos.

Programa COMUNA transforma la calle Nudo Mixteco en Naucalpan. (cortesía)

Isaac Montoya y vecinos transforman la calle Nudo Mixteco con el programa COMUNA

El alcalde agradeció la participación de las y los habitantes de Flores Magón, al destacar que la organización comunitaria es un elemento fundamental para acelerar la transformación de Naucalpan y mejorar las condiciones de vida en las más de 260 comunidades del municipio.

Para la rehabilitación de la calle Nudo Mixteco, el Gobierno de Naucalpan destinó 68 toneladas de cemento, 101 metros cúbicos de arena, 89.3 metros cúbicos de grava y 480 metros cuadrados de malla electrosoldada, además de realizar trabajos de balizamiento con pintura de tráfico para reforzar la seguridad vial.

Durante el evento estuvieron presentes representantes vecinales y del sector comercial, quienes fueron reconocidos por su colaboración para impulsar proyectos que fortalecen el trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno.