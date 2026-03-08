El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, desplegó una serie de servicios gratuitos y eventos culturales. Entre las acciones destacaron la Feria de Servicios de Salud para la Mujer y el festival musical “Vivas, libres y sonando”, consolidando una política de proximidad y apoyo directo.

A través del Sistema DIF Municipal, se implementó una jornada de medicina preventiva que incluyó la realización de 60 mastografías diarias. Asimismo, las ciudadanas accedieron a pruebas de glucosa, monitoreo de presión arterial y esquemas de vacunación, asegurando una atención médica de calidad en diversas zonas del municipio.

Naucalpan conmemora el 8M con arte, salud y sororidad

La explanada del Palacio Municipal se transformó en un espacio de expresión y apoyo mutuo bajo la organización del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS).

Durante el festival feminista, se instalaron oficinas móviles de la caravana “Estamos Contigo”, ofreciendo asesoría jurídica y atención psicológica con perspectiva de género para todas las asistentes.

La jornada incluyó una amplia oferta de talleres, desde defensa personal y creación de productos artesanales hasta bazares feministas.

Además, se brindó orientación sobre planificación familiar, detección de enfermedades de transmisión sexual y servicios odontológicos, integrando la prevención de la violencia de género como un eje prioritario en cada módulo de información.

De la salud a la asesoría legal: Isaac Montoya garantiza justicia social en las colonias

El compromiso del gobierno local también se reflejó en comunidades como Santiago Occipaco, donde la unidad móvil del IMNIS facilitó el acceso a consultas médicas, asesoría legal y gestiones para microcréditos.

Estas acciones buscan garantizar que las mujeres cuenten con las herramientas necesarias para su desarrollo económico y académico en sus propias localidades.

La directora del IMNIS, Mitzi Segura, subrayó que la actual administración trabaja para que las naucalpenses ocupen plenamente los espacios públicos y políticos.

Resaltó que este 8 de marzo es una fecha para honrar el legado de quienes abrieron camino a liderazgos históricos, como los de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Delfina Gómez, demostrando que la organización comunitaria es la base de la transformación social.