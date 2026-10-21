El alcalde Isaac Montoya Márquez presentó los avances de su administración en materia de obra pública, infraestructura urbana, seguridad y finanzas municipales, entre los que destacó el incremento histórico de la inversión pública y la mejora en la calificación crediticia de Naucalpan.

Durante una conferencia de prensa, el presidente municipal señaló que, entre los proyectos en marcha, se encuentran la construcción de más de 14 kilómetros de Senderos Seguros, la recuperación de vialidades y mercados, así como acciones de prevención del delito mediante la estrategia Territorios de Paz.

Naucalpan alcanza calificación A- y aumenta inversión en obra pública

La tesorera municipal, Claudia Oyoque, informó que Naucalpan alcanzó por primera vez una calificación soberana de largo plazo de A- con perspectiva estable, otorgada por las calificadoras internacionales HR Ratings y Verum.

Explicó que el municipio pasó de una calificación BBB- en 2024 a BBB+ en 2025, hasta alcanzar el nivel A- reportado en 2026. De acuerdo con la funcionaria, el resultado representa un avance de tres escalas y refleja una mayor solidez financiera.

Oyoque atribuyó la mejora al incremento de los ingresos propios durante los últimos 12 meses, derivado de las políticas de recaudación municipal. Añadió que estas medidas han permitido fortalecer la flexibilidad financiera, generar ahorro interno y mejorar los balances.

La administración municipal reportó ahorros cercanos a 300 millones de pesos, recursos que pueden destinarse a obra pública, además de beneficios derivados de un refinanciamiento bancario.

Isaac Montoya anuncia más de 14 km de Senderos Seguros en Naucalpan (Cortesía)

Por su parte, el director de Obra Pública, Fernando Carrizales, informó que ya comenzó la licitación del proyecto ejecutivo del Par Vial y que el municipio mantiene más de 30 proyectos activos.

Entre las obras mencionó la rehabilitación del mercado de San Rafael Chamapa VI, con un avance de 62 por ciento, y el de Izcalli Chamapa, con 53 por ciento. También destacó los trabajos en planteles educativos, como la construcción de una techumbre en la escuela Alfredo del Mazo, cuyo arcotecho registraba un avance de 15 por ciento.

Montoya Márquez señaló que el municipio utiliza dos trenes de pavimentación, uno enviado por el Gobierno federal mediante el Plan Oriente y otro adquirido con recursos propios. Ambos equipos permiten avanzar en los trabajos de reconstrucción vial, con rendimientos reportados de entre mil 500 y mil 700 metros lineales diarios y una producción promedio de 200 toneladas de asfalto.

A estas acciones se suman la adquisición de una concretera móvil y una unidad integral de bacheo en caliente, con las que el gobierno municipal busca mejorar la durabilidad y resistencia de las intervenciones en las calles.

Isaac Montoya impulsa Senderos Seguros y reporta reducción en robo de vehículos

En materia de seguridad, el alcalde destacó la participación de Naucalpan en Territorios de Paz, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender las causas de la violencia y reducir la incidencia delictiva.

Como parte de este programa, se contempla la construcción de más de 14 kilómetros de Senderos Seguros, en coordinación con el Gobierno federal. De acuerdo con el municipio, Naucalpan será el tercer municipio con mayor extensión de estos senderos dentro de la estrategia.

El proyecto se complementará con seis conexiones relacionadas con el Mexicable Línea 3, que desarrolla el Gobierno del Estado de México, así como con ocho Polígonos de Paz. También se contemplan acciones como la construcción de un Bachillerato Margarita Maza en la zona conocida como El Torito y el programa México Imparable.

El comisario de la Guardia Municipal, José Carlos Quezada, informó que, de acuerdo con cifras oficiales, el robo de vehículos con violencia disminuyó en Naucalpan. En 2024 se registraron mil 459 casos; en 2025, 739, y de enero a octubre de 2026 se contabilizaron 301.

Isaac Montoya anuncia más de 14 km de Senderos Seguros en Naucalpan (Cortesía)

Según los datos presentados por el funcionario, la cifra representa una reducción de 54 por ciento respecto de 2025. Sin embargo, el comunicado no precisa el corte exacto utilizado para calcular ese porcentaje.

Quezada también señaló que, entre los 30 municipios prioritarios de Territorios de Paz, 22 registraron una disminución de la incidencia delictiva al comparar los periodos de enero a septiembre de 2025 y 2026. Añadió que se reportó una reducción nacional de 47 por ciento en el conjunto de municipios analizado, aunque no detalló los indicadores utilizados para esa comparación.

Finalmente, el comisario explicó que, ante la prohibición de la licencia oficial colectiva, concluirán los servicios facultativos de seguridad en fraccionamientos. Indicó que la corporación buscará establecer un convenio con CUSAEM y reforzará los operativos de proximidad para mantener la atención de seguridad en las comunidades.