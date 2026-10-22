El incendio que afectó el servicio de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), comenzó por la quema de basura debajo de las vías, a la altura de la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva.

De acuerdo con la información, la basura que se encontraba en esa zona se incendió y las llamas alcanzaron la parte superior de la vía, lo que ocasionó daños en el recubrimiento de los cables eléctricos.

Metro CDMX explica que cortocircuito en Línea 9 se dio por incendio de basura debajo de las vías

Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, informó que el incendio que afectó la circulación de la Línea 9 el pasado martes 20 de octubre se originó por un tumulto de basura debajo de las vías.

Metro CDMX: aclaran dónde comenzó el incendio que afectó la Línea 9 (Captura de pantalla)

El incendio habría alcanzado el cableado de las vías del Metro CDMX, dañando el recubrimiento aislante, ocasionando el cortocircuito. Dado el panorama, se suspendió el servicio de Chabacano-Pantitlán.

En los recorridos de supervisión, Rubalcava estuvo acompañado por el ingeniero Concepción Concho, responsable del área de alta tensión del Metro, quien detalló que se repararía el cableado dañado por el incendio.

Como medida provisional para no afectar el servicio, se utilizaron subestaciones de rectificación alternas, advirtiendo que sería necesario reducir la velocidad de circulación en el punto afectado.

Aunque el servicio se reanudó con estas medidas, los trabajos de reparación continuaron durante los horarios en los que los trenes no circulan, de manera que este miércoles se restableció el servicio.

El director del Metro CDMX hizo un llamado a evitar tirar o quemar basura en las instalaciones, pues estas pueden provocar incendios y daños en la infraestructura, afectando a miles de pasajeros.