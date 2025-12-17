Isaac Montoya Márquez inauguró el onceavo Sendero Seguro y Luminoso en el andador Ignacio Zaragoza, ubicado en la colonia Praderas de San Mateo, como parte de su compromiso de llevar intervenciones urbanas a todas las colonias de Naucalpan que dejen huella en beneficio de la población.

Durante el evento, el presidente municipal subrayó que el objetivo de su administración es que el recurso público llegue a todas y todos los habitantes del municipio.

Para que no se quede nadie fuera ni se quede nadie atrás, que lleguemos a tener estas Huellas de la Transformación, por lo menos una en cada colonia, en cada rincón de Naucalpan, para que al final de cuentas el recurso público realmente sea lo más público posible llegue a todas y a todos. Isaac Montoya

Isaac Montoya impulsa el rescate de espacios públicos en Naucalpan

El alcalde destacó que el rescate del andador Ignacio Zaragoza es una intervención simbólica y funcional, ya que ahora cuenta con nuevas luminarias y murales artísticos a cargo del muralista Canek Leyva, quien plasmó elementos representativos de la identidad local, como magueyes y cacomixtles, transformando un espacio que se encontraba deteriorado.

Montoya Márquez señaló que estas acciones permiten que los recorridos cotidianos sean más seguros y agradables, en beneficio directo de las y los vecinos.

Asimismo, anunció que como parte de los beneficios para la Cuenca de San Mateo, se trabajará para concretar el Par Vial de San Mateo, con el fin de desahogar el tránsito en la zona.

También se desarrollará un mosaico urbano en la Plaza Cívica de Adán Mateo, sin alberca, pero con instalaciones adecuadas para fomentar el deporte y las actividades culturales, además de la instalación de bases operativas de la Guardia Municipal y Protección Civil para una mejor atención de emergencias.

Isaac Montoya lleva Huellas de la Transformación a Praderas de San Mateo. (Cortesía )

Isaac Montoya anuncia aumento de recursos al programa La COMUNA

El presidente municipal reiteró que su gobierno trabaja para reducir desigualdades y que se refleje un gobierno que atiende por igual a todas las comunidades de Naucalpan, mediante el rescate de espacios públicos y comunitarios.

En este sentido, anunció que para el próximo año se incrementarán los recursos destinados al programa La COMUNA, con el objetivo de acelerar la reconstrucción de calles y espacios públicos, mejorando así las condiciones de vida de las familias naucalpenses.

Los trabajos realizados por personal de Servicios Públicos incluyeron:

Aplicación de 12 toneladas de asfalto

Instalación de 35 luminarias nuevas y 2 postes

Balizamiento de guarniciones, cruces peatonales y arco

Balizamiento de escaleras y muros a cargo del muralista Canek Leyva

Labores de chaponeo, desorille, arañado y barrido manual

En el marco del evento, y a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, el alcalde también entregó cinco testamentos a vecinas y vecinos de la comunidad, brindándoles mayor certeza jurídica y patrimonial.

Por su parte, María Eugenia Moreno López, presidenta del Copaci de La Luna, agradeció la intervención del gobierno municipal y destacó la cercanía del alcalde con la comunidad.