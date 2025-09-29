Daniela Julieth, joven nutrióloga de 24 años fue asesinada dentro de su domicilio el pasado 23 de septiembre; una amiga relató que feminicidio ocurrió el día que planeaba sorprenderla.

“Hoy era un día muy emocionante para mí. Iba a tener una junta para después después tener otra junta para poder ofrecer algo bonito a una querida amiga mía y la mataron… sigo en shock” Amiga de Daniela Julieth

A través de redes sociales, su amiga relató cómo el día del feminicidio se encontraba en reuniones para poder darle una sorpresa a Daniela Julieth, con quien trabaja en un gimnasio de Zapopan, Jalisco.

Sin embargo, antes de poder darle sus buenas noticias, se enteró de la tragedia que ocurrió cuando “un random” entró a su casa y la asesinó.

Amiga de Daniela Julieth lamenta su feminicidio; “teníamos muchos proyectos juntas”

Jimena, amiga de Daniela Julieth, lamentó su feminicidio y señaló que se siente en shock.

Sin embargo, aclaró que buscará recordar a su querida amiga, a quien consideraba una hermana, a través del cuidado de plantas para verlas crecer como quería hacerlo con Daniela Julieth.

“Teníamos muchos proyectos juntas”, recordó entre lágrimas y aseveró que espera que el culpable se pudra en la cárcel.

“Tenía 25 años mi querida hermana. Apenas estaba empezando su vida laboral, estaba empezando a hacer las cosas que le gustan...espero que se pudra en la cárcel” Amiga de Daniela Julieth

Recordó que Danilea Julieth vivía en una ciudad ajena, donde “la estaba perreando para salir adelante” y, un día, mientras descansaba en su casa, “un fucking random”, como se refirió a Marcos Alexander N, entró a su casa, la acuchillo e intentó escapar.