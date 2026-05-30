La presidenta Claudia Sheinbam presentó una nueva conexión directa entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Metro Pantitlán en el marco de la primera fase de remodelación.

Durante la inauguración, Claudia Sheinbaum destacó que las mejoras del AICM están destinadas a mejorar la experiencia tanto de pasajeros y trabajadores que acuden diariamente a la terminal aérea.

Sheinbaum revela que AICM y Metro Pantitlán tendrán una nueva conexión directa

Este sábado 30 de mayo, Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de la primera fase de remodelaciones del AICM y reveló que la terminal tendrá una nueva conexión directa con Metro Pantitlán de la CDMX.

Sheinbaum y Brugada inauguran la renovación del AICM rumbo al Mundial 2026 (Captura de pantalla)

De acuerdo con la información, la conexión será un pasillo, que entró dentro de la inversión de 6 mil 500 millones de pesos ejercidos en la primera etapa, financiados con recursos autogenerados por el propio AICM.

Sheinbaum señaló que, con esta obra, los usuarios que utilizan el metro ahora tienen una vía de acceso directa a las instalaciones del AICM, facilitando el traslado de quienes no llegan en auto o autobús.

Primera fase de remodelación trabajó hundimiento del AICM

Asimismo, Claudia Sheinbam destacó que durante esta primera fase de remodelación se trabajaron los problemas de hundimiento de la Terminal 2 del AICM.

Sheinbaum dijo que una de las partes más críticas de la remodelación y “que no se ve”, fue la rehabilitación de las líneas de drenaje, agua potable y electricidad, que ayudarían a evitar la subsidencia.

Como parte de las obras en la zona operativa, se realizó la renivelación de 85 hectáreas de áreas verdes, con el objetivo de corregir las deformaciones del suelo y favorecer la captación de aguas pluviales.

Además de la renivelación, se trabajó en la conformación de franjas de pista y el mantenimiento de márgenes de rodaje para asegurar que las áreas de aterrizaje y despegue permanezcan seguras a pesar de los movimientos del terreno.