La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México (CDMX) informó la detención de siete presuntos integrantes del grupo Los Tanzanios, en Iztapalapa.

De manera inicial se señaló la detención de cuatro personas la tarde del miércoles 3 de junio, en la colonia San Miguel de dicha alcaldía.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, anunció la detención de tres integrantes de dicho grupo en el transcurso de la semana.

Las detenciones se realizaron en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar), como informó la SSC mediante sus redes sociales.

Los Tanzanios: detienen a presuntos integrantes del grupo criminal de Iztapalapa

La SSC reportó la detención de cuatro personas, una mujer y tres hombres, en dos operativos diferentes el pasado 3 de junio; serían integrantes de Los Tanzanios.

De acuerdo con lo dado a conocer, la detención de tres personas se llevó a cabo tras implementar una orden de cateo en la colonia San Miguel, alcaldía Iztapalapa.

Las autoridades realizaron el cateo y las detenciones tras trabajos de investigación, en seguimiento a varias denuncias en Iztapalapa sobre presuntos puntos de venta de droga.

Tras las labores de campo, se logró la identificación y desarticulación de esta célula de Los Tanzanios y se dio con la bodega en la que se llevó a cabo la detención.

Suman 7 integrantes de Los Tanzanios detenidos en Iztapalapa esta semana

El inmueble ahora está sellado bajo resguardo policial, ya que se aseguró en el lugar:

Un arma de fuego corta

Cargador negro con 14 cartuchos

20 cartuchos útiles

45 bolsitas de lo que se presume, es marihuana

4 bolsas medianas de la hierba

Dos de los detenidos ya contaban con antecedentes penales por delitos contra la salud y robo en distintas modalidades.

Los Tanzanios: Suman siete detenidos en esta misma semana en Iztapalapa

A su vez, se reportó un primer detenido que realizaba el delito de extorsión en la avenida Fuerte de Loreto, también en Iztapalapa, en contra de los comerciantes.

Sin embargo, la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz señaló que estas detenciones de los presuntos integrantes de Los Tanzanios se suman a otras tres en esta misma semana.

Fue durante la Mesa de Construcción de Paz que se le informó sobre las nuevas detenciones de Los Tanzanios, ya puestos a disposición de las autoridades.