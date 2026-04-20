El senador Higinio Martínez Miranda hizo un llamado a la reconciliación y unidad en Morena durante el Consejo Estatal de Mexiquenses de Corazón, con el objetivo de llegar fortalecidos a la elección de 2027 en el Estado de México.

En el encuentro, realizado en Toluca con la presencia de alcaldes, diputados locales, federales y representantes populares, el también líder político de Texcoco descartó conflictos internos y señaló que las diferencias forman parte de la dinámica del movimiento.

Higinio Martínez ofrece respaldo para fortalecer proyecto en Edomex

Durante su participación, el senador reiteró su disposición para contribuir al fortalecimiento del proyecto de transformación en la entidad, poniendo a disposición su experiencia política y trabajo conjunto con distintos actores.

Afirmó que el encuentro también tuvo como objetivo refrendar la militancia, el compromiso cívico y la organización del grupo político rumbo a los próximos retos electorales.

¿Quién puede impedir el derecho de reunirnos, de asociarnos? Nadie, por supuesto (…), nunca pudieron en 50 años de actividad política detenerme y nunca han podido en 50 años detenernos. Si no pudieron no podrán el día de hoy hacerlo, por supuesto. Higinio Martínez, Senador por Morena.

Asimismo, subrayó que en el Estado de México aún existen retos importantes por atender, como el abasto de agua, la seguridad, el estado de caminos y carreteras, así como la necesidad de desarrollar un sistema de transporte masivo eficiente, especialmente en el Valle de México.

Morena Edomex: Higinio Martínez llama a conciliación rumbo a elecciones. (Cortesía )

Morena se prepara para proceso electoral interno y elecciones

Higinio Martínez indicó que inicia una etapa clave para mantener la confianza ciudadana en Morena, por lo que llamó a alcaldes y legisladores a fortalecer su trabajo en territorio.

También destacó la importancia de que los procesos internos del partido se desarrollen con apego a sus principios y reglas, con el fin de garantizar unidad y competitividad.

En cuanto a posibles reelecciones, planteó que quienes busquen continuar en sus cargos deberán contar con respaldo político, siempre en función de los resultados y la viabilidad electoral.

Finalmente, pidió respetar los espacios donde Mexiquenses de Corazón tiene presencia, con el objetivo de evitar divisiones y asegurar buenos resultados en las próximas elecciones.

Durante el evento, integrantes del grupo manifestaron su respaldo a Cuba y al embajador Eugenio Martínez, en una muestra de solidaridad internacional.