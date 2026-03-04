El senador mexiquense Higinio Martínez Miranda fue nombrado como nuevo Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, tras un acuerdo aprobado por unanimidad durante la sesión plenaria de la bancada.

Higinio Martínez reforzará acuerdos y agenda legislativa de Morena

La propuesta fue impulsada por el coordinador parlamentario, Ignacio Mier Velasco, quien planteó fortalecer la estructura interna del grupo legislativo ante los retos del actual periodo ordinario de sesiones.

Con esta designación, Higinio Martínez asumirá la representación de Morena ante la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), instancia clave para la conducción política del Senado y la negociación entre las distintas fuerzas parlamentarias.

Tras su nombramiento, el legislador agradeció el respaldo de sus compañeras y compañeros, señalando que su prioridad será consolidar la cohesión interna del grupo parlamentario, así como fortalecer el diálogo con las bancadas del Senado.

“El trabajo será ayudar a la unidad del Grupo Parlamentario de Morena y mantener las relaciones, la comunicación y los acuerdos con los demás Grupos Parlamentarios de los distintos partidos” Higinio Martínez, Vicecoordinador de Morena en el Senado

Higinio Martínez fue electo por unanimidad como Vicecoordinador de Morena en el Senado (cortesía)

De igual manera, aseguró que cuenta con experiencia previa coordinando grupos parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo que fortalecerá su desempeño al asumir esta nueva responsabilidad dentro de Morena.

Higinio Martínez enfatizó que su prioridad es impulsar una agenda legislativa que vaya alineada con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con este movimiento interno, el grupo parlamentario de Morena apuesta por reforzar su estrategia de unidad y consolidar su operación política en uno de los órganos más relevantes del Poder Legislativo.