Arca Continental y la Fundación Coca-Cola México realizaron la entrega simbólica de 19 nuevos sistemas de captación de agua pluvial en la Secundaria Técnica 14 de Guadalajara, como parte del programa Escuelas con Agua.

Con esta acción, ambas organizaciones alcanzaron 200 sistemas instalados en escuelas, beneficiando a más de 92 mil personas y con la capacidad de captar hasta 48 millones de litros de agua de lluvia al año, equivalentes a 4,815 pipas.

Arca Continental y Coca-Cola México ampliará Escuelas con Agua a 300 planteles en el país

Como parte de su estrategia de largo plazo y en el marco de sus 100 años como primer embotellador de Coca-Cola en México, Arca Continental anunció que en 2026 se instalarán 100 sistemas adicionales: 50 en Jalisco y 50 en Nuevo León.

Con ello, el programa llegará a 300 escuelas beneficiadas en el país, con una inversión acumulada de 76 millones de pesos, fortaleciendo el acceso al agua en comunidades escolares.

Durante la ceremonia, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó la colaboración de estas empresas en temas como cuidado del agua, educación y medio ambiente, al considerarlas aliadas en el desarrollo de proyectos con impacto social.

Arca Continental impulsa captación de agua en 300 escuelas de México. (Cortesía)

Por su parte, José Borda Noriega, director ejecutivo de Arca Continental México, subrayó que alcanzar la Escuela con Agua número 200 representa un avance significativo, al tiempo que reafirma el compromiso de ampliar el acceso a este recurso.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de seguridad hídrica de Arca Continental y del programa nacional de la Fundación Coca-Cola México, que ya suma más de 900 escuelas con sistemas de captación de agua en el país, consolidándose como una acción clave para impulsar la sustentabilidad y el bienestar comunitario.