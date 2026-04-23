Luego del tiroteo en Teotihuacán en el que una mujer canadiense fue asesinada y otros turistas resultaron heridos, la fiscalía del Edomex entregó el cuerpo de Julio César Jasso a sus familiares.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, los restos del atacante que fue abatido por elementos de la Guardia Nacional, fueron entregados tras acreditarse el parentesco de quienes los reclamaron.

Se debe destacar que aun cuando el cuerpo de Julio César Jasso ya fue entregado a sus familiares, no podrá ser cremado debido a posibles futuras diligencias.

Cuerpo de Julio César Jasso permaneció en fiscalía regional Texcoco (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Cuerpo de Julio César Jasso ya fue entregado a sus familiares

A 4 días de ocurrido el tiroteo en Teotihuacán, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México, concretó la entrega del cuerpo de Julio César Jasso a sus familiares.

La información refiere que los restos del autor del ataque registrado el 20 de abril en la Pirámide de la Luna, fueron entregados una vez que se le practicó la necropsia de ley.

De la misma forma, se indica que el cuerpo fue liberado para su retiro de la Fiscalía Regional de Texcoco, luego de que se acreditó que las personas que lo reclamaron sí son sus familiares.

Fue cerca del medio día del jueves 23 de abril cuando la camioneta que trasladó el cuerpo de Julio César Jasso, salió de las instalaciones de la fiscalía regional con rumbo no especificado.

Cabe destacar que en paralelo, también se permitió la liberación del cuerpo de la turista de Canadá que fue asesinada durante el tiroteo en Teotihuacán y permanece a la espera de su repatriación.

Cuerpo de Julio César Jasso no puede ser cremado

Al concretarse la entrega del cuerpo de Julio César Jasso, el autor del tiroteo en Teotihuacán que fue abatido tras el ataque, se reveló que los restos no pueden ser cremados.

Sobre ello, los reportes indican que debido a que las investigaciones sobre los hechos siguen en curso, es posible que se deban realizar nuevas diligencias ministeriales en torno al cuerpo.

En ese sentido, no es posible proceder con la incineración de los restos, sino que se ordenó a los familiares de Julio César Jasso que lleven a cabo una inhumación.