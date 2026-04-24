Tras el ataque armado en Teotihuacán el pasado 20 de abril, la hermana del agresor, Julio César Jasso, rompió el silencio en las redes sociales y lanzó un mensaje en donde aseguró que no tiene por qué disculparse por lo sucedido.

De acuerdo con su declaración en su perfil de Facebook, Diana Laura Jasso Ramírez cuestionó la información que ha circulado sobre su hermano, Julio César Jasso Ramírez y su familia, afirmando que gran parte de lo difundido es falso y ha generado desinformación en torno al caso.

“Quisiera aclarar demasiada información falsa que se ha publicado por miles de personas amarillistas que pretenden lucrar con el dolor ajeno queriendo obtener un gramo de protagonismo. [...] Es una noticia internacional por lo cual es demasiado mediático y el 90% de la información que se han compartido es mentira." Diana Laura Jasso, hermana de Julio César Jasso

Familia de Julio César Jasso responde a críticas tras ataque en Teotihuacán

En una publicación en Facebook, la hermana de Julio César Jasso, responsable de la balacera en Teotihuacán, enfatizó que no tiene ninguna responsabilidad sobre los hechos cometidos por su hermano el pasado 20 de abril, en donde dejó una turista canadiense muerta y al menos 13 heridos, tal y como se reveló en la cronología oficial.

Pues cabe recordar que Jasso Ramírez perpetró el tiroteo en la Pirámide de la Luna, por lo que ahora su hermana, rechazó tener que disculparse públicamente ante las víctimas y medios.

“Yo no tengo por que disculparme de absolutamente nada. Yo no he cometido ningún delito. Soy una mujer muy trabajadora que nadie le ha regalado nada, inicie desde abajo y gracias a mis clientas tan fieles durante tantos años es que he obtenido lo que tengo. Yo no tengo por que responsabilizarme de acciones que yo no cometí. Mucho menos aceptar que aprovechen esta oportunidad para querer hacerlo.” Diana Laura Jasso, hermana de Julio César Jasso

Asimismo, en la publicación sostuvo que “el 90% de la información que se ha compartido es mentira”, señalando que diversas versiones difundidas en redes sociales y algunos espacios mediáticos no corresponden con la realidad.

La hermana del agresor también denunció que tanto ella como su familia han sido objeto de señalamientos y ataques tras el caso, por lo que pidió respeto ante la situación que enfrentan.

“Así que las personas que se regocijan compartiendo información tan amarillista, o se están burlando de la situación, me etiquetan en publicaciones o se paran afuera de mi casa a realizar videos para ganarse 1 pesito, sigan aprovechándolo, sigan disfrutando, yo creo que el hablar de esa manera de mi, les ha ayudado a canalizar tanta energía negativa en sus vidas. Las personas productivas como yo, queremos más tiempo pero para nuestras propias vidas, no para meternos en la vida ajena.” Diana Laura Jasso, hermana de Julio César Jasso

Durante el atentado ocurrido en Teotihuacán perpetrado por Julio César Jasso, ocurrió luego de que este abriera fuego contra turistas que estaban arriba de la Pirámide de la Luna y, posteriormente se quitó la vida, al verse rodeado por la Guardia Nacional y elementos de seguridad.

El tiroteo ocurrido en Teotihuacán, generó conmoción nacional e internacional, lo cual ha hecho cuestionar la seguridad en México para turistas, especialmente ahora que se acerca el Mundial 2026.