La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) asegura 34 inmuebles relacionados con el delito de despojo y detienen a 4 sospechosos.

Hace cinco meses, la FGJEM puso en marcha la ‘Operación Restitución’, la cual busca asegurar y devolver propiedades invadidas en distintos municipios del Estado de México.

La Fiscalía del Estado de México recuperó 34 inmuebles invadidos durante la ‘Operación restitución’, en 12 municipios de la entidad.

El operativo contó con la colaboración de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, así como el apoyo de autoridades locales.

La Fiscalía del Estado de México, junto con la Marina, la Guardia Nacional y autoridades locales, aseguró 34 inmuebles en 12 municipios relacionados con el delito de despojo; cuatro hombres fueron detenidos.

Durante las investigaciones de detuvieron a 4 sospechosos del delito de despojo y delitos contra la propiedad.

Los cuatro hombres detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

Desde abril hasta septiembre de 2025 se han asegurado 895 inmuebles invadidos, de los cuales 470 ya fueron restituidos a sus dueños tras acreditar la propiedad.

La ‘Operación restitución’ ha hecho operativos en distintos municipios del Estado de México, de los cuales destacan:

Toluca

Valle de Chalco

Coacalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Nezahualcóyotl

Atizapán de Zaragoza

El Estado de México investiga más de 3 mil carpetas de investigación por despojo

El Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que en el primer semestre del 2025 había más de 3 mil carpetas de investigación por el delito de despojo.

En junio de 2025, el Congreso del Estado de México avaló ampliar las agravantes y elevar las penas por el delito de despojo.

Por lo que, quien incurra al delito de despojo podrá pasar de 6 meses a 25 años en prisión.

El Congreso del Estado de México tomó estas medidas para evitar suceso como el de la señora Carlota ‘N’.

Quien en abril de 2025 asesinó a dos personas que invadieron su casa en Chalco, Estado de México.