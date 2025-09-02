Un tráiler casi se cae de un puente mientras circulaba por un puente en Naucalpan, Estado de México, a la altura de la avenida Gustavo Baz, el hecho fue captado en video.

Se trata de un tráiler de doble semiremolque del que su conductor perdió el control y terminó por salirse parte de la unidad del puente.

Por el incidente no se reportaron heridos o lesionados; sin embargo, generó una fuerte afectación en la zona, así como varios vehículos dañados.

Video: El impactante momento en el que un tráiler casi se cae de puente de Naucalpan, Estado de México

La tarde del 1 de septiembre se registró un accidente sobre el puente 1 de Mayo de Naucalpan, Estado de México, donde un tráiler casi se cae.

El hecho se reportó entre Periférico y avenida Gustavo Baz, cuando el conductor de un tráiler de doble semirremolque perdió el control de la unidad y terminó con parte de éste en el aire.

Así el momento en que un tráiler estuvo a punto de caer desde el puente vehicular de la Primero de Mayo, en #Naucalpan. #Video 🎥👇🏽 https://t.co/BPoOjqXrmW pic.twitter.com/jC4MaqP7l0 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 2, 2025

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en el la parte trasera del primer semirremolque y la delantera del segundo salen del puente hasta casi caer.

Sin embargo, el peso no fue suficiente para arrastrar la unidad completa, quedando pendido de la orilla del puente.

Asimismo, se puede ver en este video como el tráiler aplastó al menos un auto que se encontraba cerca al momento del accidente.

Tráiler casi cae de puente en Naucalpan, Estado de México, pero no hay heridos

A pesar de que se trató de un aparatoso accidente, el tráiler que casi cayó de un puente en Naucalpan no dejó heridos o lesionados.

Si bien se reportaron daños materiales al puente, así como a vehículos particulares, ninguna persona resultó lastimada.

De acuerdo con los reportes, dos autos resultaron dañados, uno por alcance y otro al ser golpeado por parte del barandal de contención que cayó tras el impacto del tráiler de doble semirremolque con el puente.