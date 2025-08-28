Exhiben a Juan Carlos Casasola. El actor está siendo acusado de robarse un departamento ubicado en Huixquilucan, Estado de México.

Dueños aseguran que Juan Carlos Casasola se adueñó de la propiedad a base de engaños, por lo que interpusieron dos denuncias en su contra.

Pero ¿quién es él? En SDPnoticias te contamos todo lo que sabemos de este famoso.

¿Quién es Juan Carlos Casasola?

Juan Carlos Casasola Areu es hijo de la actriz Irina Areu, de 78 años. Él es actor, conductor y cantante.

Juan Carlos Casasola (@eltataazuloficial / Instagram)

¿Qué edad tiene Juan Carlos Casasola?

Juan Carlos Casasola nació un 4 de mayo de 1960, por lo que actualmente tiene 65 años.

¿Quién es la esposa Juan Carlos Casasola?

Juan Carlos Casasola está casado con Matilde Obregón, de edad desconocida. La pareja tiene una relación de más de 30 años.

¿Qué signo zodiacal es Juan Carlos Casasola?

A Juan Carlos Casasola lo rige el signo zodiacal de tauro.

¿Cuánto hijos tiene Juan Carlos Casasola?

Juan Carlos Casasola tiene 4 hijos. Uno de ellos se llama André y actualmente tiene 12 años.

Juan Carlos Casasola junto a su esposa e hijo (@eltataazuloficial / Instagram)

¿Qué estudió Juan Carlos Casasola?

Según su perfil en LinkedIn, Juan Carlos Casasola es ingeniero civil así como técnico en Administración de Empresas.

Así como estudió actuación en 1986 en el Centro de Educación Artística Televisa (CEA).

¿En qué ha trabajado Juan Carlos Casasola?

Juan Carlos Casasola inició su carrera en 1979. Actuó en obras basadas en cuentos infantiles como :

Blancanieves

El gato con botas

La bella durmiente

Cenicienta

El soldadito de plomo

En 1983 debutó en el canto. Participó en el concurso “Valores Juveniles Bacardi” donde obtuvo el quinto lugar con la canción “Mala suerte”.

En 1988 continuó por el rumbo de la actuación, fue parte de la producción de Televisa, “Pedro y el lobo” donde encarnó al lobo.

Un año más tarde, se inició en las telenovelas, entre sus participaciones destacan:

La pícara soñadora

Dos mujeres, un camino

El vuelo del águila

Locura de amor

Rayito de luz

Carita de ángel

Aventuras en el tiempo

Amarte es mi pecado

Mujer de madera

La fea más bella

Mañana es para siempre

Corona de lágrimas

En teatro, participó en puestas escenas como Cats, Pinocho y Vaselina.

Tuvo gran éxito en televisión con el programa Guerra de Chistes por lo que fue llamado para ser parte del espectáculo “Solo para mujeres” y posteriormente a “Piel caliente”.

En cuanto a la música, en 2008 lanzó su primer álbum Loredana, cuya canción del mismo nombre se convirtió en uno de los temas más escuchados en Europa Occidental.

Por lo que en 2019 participó en La Voz y en 2024 fue parte de La Academia de Venga La Alegría.

Juan Carlos Casasola es acusado de robarse una casa en Huixquilucan, Estado de México

Mediante el canal de YouTube, El fernan, Jacqueline y Salomón acusan a Juan Carlos Casasola de robarles un departamento ubicado en Huixquilucan, Estado de México.

Explican que a finales del 2023, hicieron un trato de compra-venta con Juan Carlos Casasola.

Sin embargo, debido a que éste decía tener su dinero en una inversión, acordaron que les pegaría tres meses renta y cubriría el total de la propiedad al cuarto mes.

Según lo revelado por el youtuber Jorge Carbajal, el actor dio 21 mil pesos mensuales durante tres mes y nada más por lo que debería 5 millones de pesos por toda la propiedad.

Debido a que han pasado dos años y medio desde que no paga, los dueños interpusieron dos demandas en su contra.

Una denuncia se presentó en Desarrollo Urbano, debido a que el famosos rompió las paredes de la propiedad para unirla con su departamento y hacer una especie de casa de lujo.

El pasado mes de agosto resolvieron a favor de los dueños, a Juan Carlos Casasola se le pidió desalojar en un máximo de 5 días, así como entregar la propiedad tal y como le fue entregada.

Incluso se le multó con 40 mil pesos.

“Se hizo una denuncia en Desarrollo Urbano de Huixquilucan, ya ha resolución, lo multan con 40 mil pesos y le dan 5 días máximos para regresar los departamentos a su estado original y tiene que poner un muro para separar los dos departamentos" Salomón Vázquez, dueño de departamento

El plazo se cumplió el pasado 5 de agosto, pero Juan Carlos Casasola no hizo nada y las autoridades tampoco.

Por lo que los dueños le exigen públicamente regresar la propiedad o pagarles ya que cuando le piden el pago, el deudor se burla y asegura que les tomará años su demanda civil.