El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México emitió un comunicado por medio del cual informó que se concretó un fuerte golpe en contra de la inseguridad en el Estado de México.

Lo anterior debido a que en su reporte, la autoridad federal destacó que se lograron 72 aseguramientos y 13 detenciones como parte del seguimiento a diversos casos en la entidad.

Sin embargo, en el informe emitido por el Gobierno de México se destaca que además de lo conseguido en el Estado de México, se efectuaron más aseguramientos y detenciones en otras entidades.

El @GabSeguridadMX informa acciones relevantes de los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2025. https://t.co/8TNV1zhMSf pic.twitter.com/URZELw2w4C — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 15, 2025

Gobierno de México asesta fuerte golpe a la inseguridad en Estado de México

Como parte de las acciones que se ejecutan en materia de seguridad, el Gobierno de México informó que se efectuaron decenas de aseguramientos y detenciones los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2025.

En su comunicado, el Gabinete de Seguridad destacó que las acciones se pusieron en marcha en diversas entidades del país, una de ellas el Estado de México, donde se lograron 72 aseguramientos y 13 detenciones.

Sobre ello, la autoridad federal refirió que en la entidad mexiquense se pusieron en marcha operativos en los que participaron elementos de la SSPC, Ejército Mexicano, Semar, FGR y Guardia Nacional junto con autoridades locales.

Derivado de las acciones, se aseguraron 72 inmuebles y se concretó la captura de 13 personas, entre quienes encuentra el líder de una organización criminal dedicada a extorsión, homicidio, narcomenudeo y despojo.

Pese a que no se ahondó en la identidad del líder delincuencial, se detalló que algunos de los los operativos que se desplegaron en el Estado de México, consistieron en lo siguiente:

En Chalco se liberó a una persona privada de su libertad y se aseguró un inhibidor de señal y dos vehículos

En Chalco se detuvo a un hombre, le aseguraron un arma corta, un cargador, 12 cartuchos y un chaleco táctico

En Chalco detuvieron a 6 personas, aseguraron 5 armas cortas, 3 cargadores, 30 cartuchos, 79 kilos de marihuana, un chaleco balístico, una motocicleta y un vehículo

En Metepec se cateó un inmueble donde se detuvo a una persona, se aseguraron un arma corta, un kilo de cocaína, 450 gramos de metanfetamina y tres vehículos

Gobierno de México logró importantes resultados contra a la inseguridad en otros estados

Además de las acciones en contra de la inseguridad en el Estado de México, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que se consiguieron importantes resultados en otros estados del país:

Baja California: Aseguraron dos armas largas, dos armas cortas, 12 cargadores, 1,000 cartuchos y cuatro vehículos con reporte de robo

Chihuahua: Aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, 33 cargadores, mil 580 cartuchos, equipo táctico y un vehículo

Guanajuato: Aseguraron un arma larga, dos cargadores, 53 cartuchos y dos chalecos tácticos

Guerrero: Detuvieron a una persona, aseguraron un arma larga, cartuchos, cargadores, diversas dosis de metanfetamina y un vehículo

Michoacán: Localizaron un vehículo y aseguraron mil 950 dosis de metanfetamina

Nayarit: Aseguraron cuatro armas largas, dos armas cortas, 14 cargadores, 344 cartuchos, dos chalecos y un casco táctico, un equipo de radio comunicación y un vehículo

Nuevo León: Detuvieron a una persona, aseguraron un arma larga, dos cargadores, 306 dosis de cocaína, dos vehículos, un dron con sistema de lanzamiento de artefactos explosivos improvisados y un sistema antidrones

Sinaloa: Aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 20 cartuchos y 10 artefactos explosivos improvisados

Sonora: Detuvieron a dos personas, les aseguraron 92 paquetes con 34 kilos de metanfetamina, dos kilos de fentanilo y cuatro kilos de marihuana

Veracruz: detuvieron a cinco personas, aseguraron cuatro armas largas, dos armas cortas, tres cargadores, 33 cartuchos y un chaleco balístico

Zacatecas: Aseguraron cinco armas largas, un arma corta, 24 cargadores, tres costales con pólvora, 10 detonantes, 417 cartuchos y diversas dosis de droga