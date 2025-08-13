Por el caso de Fernandito Los Reyes La Paz, Estado de México, el niño de 5 años que fue asesinado por una deuda de mil pesos, autoridades judiciales dictaron una segunda vinculación a proceso.

Así lo dictaminó la jueza de control que está a cargo del caso, durante la audiencia en el penal Neza Bordo que se llevó a cabo la mañana de este miércoles 13 de agosto.

Durante los trabajos, el impartidor de justicia resolvió dictar una segunda vinculación a proceso por otro delito contra los responsables del secuestro y asesinato de Fernandito Los Reyes La Paz.

Carlos, Ana Lilia y Lilia fueron detenidos por el asesinato y secuestro de Fernandito (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Fernandito Los Reyes La Paz: Juez dicta segunda vinculación a proceso

En seguimiento al caso de Fernandito Los Reyes La Paz, el niño que fue secuestrado y asesinado por una deuda de mil pesos, un juez dictó una segunda vinculación a proceso contra los implicados.

De acuerdo con la jueza, los elementos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, son suficientes para proceder con la segunda vinculación contra Carlos ‘N’, Ana Lilia ‘N’ y Lilia ‘N’.

En torno a ello, la impartidora de justicia resolvió que los detenidos sea vinculados ahora por el delito de secuestro con complementación típica y punibilidad autónoma de haber causado la muerte de la víctima.

Derivado de lo anterior, resolvió también ordenar la medida cautelar de prisión preventiva contra los supuestos prestamistas, por lo que por esta segunda también seguirán detenidos.

Aunado a ello, la jueza fijó un plazo de dos meses, el cual concluye hasta el próximo el 13 de octubre, para que las autoridades den por concluida la investigación complementaria de los hechos.

Cabe destacar que esta es la segunda vinculación a proceso que se ordena en contra de los 3 sujetos que fueron asegurados por su presunta responsabilidad en el caso Fernandito Los Reyes La Paz.

La primera vinculación se ordenó el pasado lunes 11 de agosto, cuando el impartidor de justicia dio inicio a un primer proceso legal contra los implicados por el delito de desaparición de persona.

Fernandito Los Reyes La Paz: Juez también reclasificó delito contra implicados

Además de la segunda vinculación a proceso que se ordenó contra los implicados en el caso de Fernandito Los Reyes La Paz, la jueza de control reclasificó el delito de secuestro.

Así ocurrió debido a que la impartidora de justicia ordenó que se cambiara a “secuestro con complementación típica y punibilidad autónoma de haber causado la muerte del pasivo”.

En torno a dicho aspecto, se dio a conocer que se acreditó la presunta participación de los tres acusados en el caso, en la retención de Fernandito en su domicilio desde el 30 de julio.

Se debe resaltar que la defensa de Carlos ‘N’, Lilia ‘N’ y Ana Lilia ‘N’ pidió la no vinculación a proceso debido a que acusó que la detención se ejecutó de forma ilegal por la ausencia de una orden judicial.

No obstante, la petición fue rechazada debido a que la juez indicó que los elementos policiacos que efectuaron la captura actuaron tras la denuncia solicitada por la madre del niño de 5 años.