La Fiscalía de Justicia del Estado de México informó que dos funcionarios incurrieron en graves omisiones que pudieron evitar la muerte de Fernandito en Los Reyes La Paz; te damos los detalles.

Fernandito, de tan solo 5 años de edad, fue secuestrado en Los Reyes La Paz para presionar el pago de una deuda de mil pesos que su madre Noemí y su padrastro habían solicitado a una prestamista.

Al no poder pagar el préstamo, Fernandito fue secuestrado bajo la promesa de que lo regresaría cuando los padres saldaran la deuda, sin embargo, falleció tras ser torturado; se pudo evitar su muerte.

Autopsia de Fernandito, torturado y asesinado en Los Reyes La Paz, Edomex, reveló inimaginable violencia (cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Autoridades incurrieron en omisiones que pudieron evitar la muerte de Fernandito en Los Reyes La Paz

Este viernes 22 de agosto, la Fiscalía del Estado de México informó que dos agentes del Ministerio Público incurrieron en omisiones en la atención de la denuncia de la madre de Fernandito.

Las investigaciones señalan que la madre de Fernandito acudió al Centro de Justicia de Los Reyes La Paz el 3 de agosto para denunciar que “una amiga” estaba cuidando a su hijo y se negaba a devolvérselo.

La madre de Fernandito fue recibida por un prestador de prácticas profesionales, quien la refirió a un agente del Ministerio Público y este último le dijo que tenía que esperar a la licenciada Brenda porque él ya se iba.

El lunes 4 de agosto, la madre de Fernandito regresó a formalizar su denuncia ante el Centro de Justicia para la Mujer de Los Reyes La Paz, donde también fue cesada una agente para determinar si hubo omisiones en el proceso.

Mamá de Fernandito pide seguridad (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Acusan abuso de autoridad ante omisiones que pudieron evitar la muerte de Fernandito en Los Reyes La Paz

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió una investigación contra dos funcionarios al determinar que abusaron de su autoridad por negarle el servicio a la madre de Fernandito.

Según la Fiscalía, atender esta denuncia podría haber evitado la muerte de Fernandito y el no haberlo hecho demuestra la dilación institucional, falta de empatía y ausencia de vocación de servicio.