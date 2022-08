El feminicidio de Salma Correa Reyes, a más de 3 años, sigue sin resolverse. La joven murió tras ser atropellada y gravemente herida por un hombre, identificado como Ricardo “N”, quien permanece detenido en el Estado de México.

Sin embargo, aunque la etapa de juicio oral ya inició, la familia de Salma Correa denuncia que el caso no se está llevando con perspectiva de género e incluso, la Fiscalía del Estado de México se niega a reclasificar el delito a feminicidio.

En este caso, las irregularidades y omisiones por parte de la Fiscalía mexiquense, en particular su sede en Amecameca, desde que Salma murió en 2019, han ocasionado retrasos en la investigación que siguen arrastrando.

En entrevista con SDPnoticias, Gloria Reyes, mamá de Salma Correa, detalló cómo va el proceso, la lucha que continúan para tener justicia y lo necesario del acompañamiento entre familias para ser vistos por las autoridades.

Un expediente mal integrando por el feminicidio de Salma Correa

Cuando Salma Correa fue gravemente herida, el 30 de marzo de 2019, la carpeta de investigación se inició por lesiones contra Ricardo “N”, pero con la muerte de la joven, el delito cambió a homicidio calificado, desde entonces la familia no estuvo de acuerdo.

El día de la agresión, Salma estaba terminando de trabajar como repartidora de queso en tiendas de la localidad de San Rafael, municipio de Tlalmanalco. Iba junto a su compañero Antonio y ya estaban entregando la mercancía en el último establecimiento.

En ese momento, llegó un camión de transporte público manejado por Ricardo “N” ; el hombre comenzó a discutir con los dueños de la tienda y con Antonio porque se había “estacionado en su lugar”.

Las personas presentes le pidieron que se retirara y cuando se subió a su camión, en lugar de alejarse, impactó el vehículo contra la camioneta de Antonio y Salma, quien resultó gravemente herida. Ricardo “N” huyó.

La carpeta de investigación fue iniciada en la Fiscalía de Amecameca, donde la familia de Salma Correa nunca recibió avances; el expediente fue enviado a San Mateo Huitzilzingo y también a Ixtapaluca, pero en ninguna la quisieron litigar porque estaba mal integrada.

Al final y hasta ahora, la carpeta por el feminicidio de Salma permanece en la Coordinación General de Litigación en la Fiscalía en Toluca.

Salma Correa (Cortesía)

Detención de Ricardo “N” e inicio del juicio por el feminicidio de Salma Correa

A partir de que el expediente llegó a Toluca, se comenzaron a realizar las diligencias que nunca se hicieron y el 19 de abril de 2021, Ricardo “N” fue detenido por el homicidio calificado de Salma Correa, en Hidalgo.

Y por algunos meses, debido a la carpeta mal integrada, existió el riesgo de que el hombre fuera liberado, pero por la lucha de la familia de la víctima, esto no ocurrió y avanzaron a la etapa de juicio, donde de 9 audiencia que deberían llevar, únicamente se han realizado 2.

Las audiencias por el caso del feminicidio de Salma se realizan en los juzgados del Centro Preventivo y de Readaptación Social de San Mateo Huitzilzingo, en Chalco, donde Ricardo “N” está detenido.

“La exigencia es que se juzgue con perspectiva de género porque no está tipificado como feminicidio, es un llamado a la jueza Rosa Guadalupe Uribe Espinoza para que juzgue bajo estos parámetros”. Gloria Reyes, mamá de Salma Correa

Gloria y Sally, mamá y hermana de Salma, también se han reunido con la fiscal de Género del Estado de México, Dilcya García, para incluir a la investigación un perito de género que respalde su exigencia de juzgar con perspectiva de género.

Con la posible reclasificación del delito a feminicidio, la sentencia contra Ricardo “N” sería mayor y también ayudaría a que la familia de la joven sea reconocida como víctimas indirectas.

Acompañamiento entre familias de feminicidio en el Estado de México

Para Gloria Reyes, el acompañamiento entre familias de víctimas de feminicidio ha sido parte del impulso en el caso de Salma, pues antes de unirse al colectivo “Verdad y Justicia”, casi eran invisibles para las autoridades.

“Lo que nos hace tomar esta decisión es que entre que nos ven solas, no nos hacen caso, que las autoridades son muy indolentes antes nuestras situaciones, no tienen sensibilidad hacia nosotros, que si estamos solas las autoridades no nos ven, eso es lo que no lleva a unirnos con las otras familias”. Gloria Reyes, mamá de Salma Correa

El colectivo “Verdad y Justicia” está formado por alrededor de 10 familias mujeres víctimas de feminicidio y sobrevivientes de violencia de género, entre ellas:

Además, las familias son acompañadas por el Bloque Negro Feminista del Estado de México, con quienes acudieron a Toluca para entregar un pliego petitorio desde marzo de 2022, situación que propició cierto avance en algunos casos.

“Si no hacemos todo esto, el gobierno no vería a cada familia. Hace falta mucha sensibilidad y tolerancia porque cuando realizamos las protestas no sólo somos afectados por policías sino también por la misma sociedad”, señaló.

Salma (Especial)

Salma Correa Reyes quería ser médica gineco-obstetra

Para su mamá, Salma Correa era una joven alegre, dedicada a su hija de 4 años, era la alegría de la familia, alguien que no se dejaba vencer por nada, tranquila, sonriente y trabajadora.

“Mi hija era una buena mamá y tenía el objetivo de terminar de estudiar, era estudiante de la vocacional 15 del Politécnico, quería terminar la prepa y entrar al nivel superior. Tenía buenas calificaciones y quería ser doctora gineco-obstetra”. Gloria Reyes, mamá de Salma Correa

Gloria dice que la historia de Salma y el camino que siguen recorriendo por justicia debe ser conocido para que la sociedad y las autoridades vean un poco de lo que vive cada familia de una víctima de feminicidio ante la indolencia de las autoridades: “Esto destruye nuestras vidas y nadie lo ve”.

En cuanto al apoyo que como víctimas indirectas deben recibir por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (Ceavem), la ayuda ha sido nula pues ni a Valentina, hija de Salma, han atendido.

“La Ceavem nos niega la ayuda porque dice que no se trata de un feminicidio y por eso mi nieta no es acreedora de los beneficios. Ella es la más afectada porque se quedó sin sustento”, finalizó Gloria Reyes.

La familia de Salma Correa tiene planeado realizar un mural con el rostro de la joven en el municipio de Chalco, Estado de México, este próximo mes de septiembre y con el objetivo de recordar la deuda pendiente de justicia.