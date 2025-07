Entre señalamientos de “no seas pendejo” y “el pendejo eres tú” estalló una pelea de redes sociales entre Ricardo Salinas Pliego vs Julio Hernández, también conocido como Julio Astillero, luego de que el Gobierno de la CDMX anunció la revisión de contratos con la empresa Seguros Azteca.

Todo inicio cuando Julio Astillero compartió la nota sobre los contratos del Gobierno CDMX a la empresa de Ricardo Salinas Pliego por casi 100 millones de pesos a pesar de deber al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ricardo Salinas Pliego respondió en la cuenta personal de Julio Astillero que él no debe impuestos y cuestionó a quién le hubieran dado los contratos de Seguros Azteca “¿se lo deberían de haber dado al amigo de los hijos del jefe narco o a quien según tu? Ya se ha dicho hasta el cansancio que YO NO DEBO IMPUESTOS, no seas pendejo Julio”.

Cabe mencionar que Seguros Sura fue la segunda mejor opción económica, no obstante, Seguros Azteca ganó los tres años consecutivos.

Julio Astillero respondió a Ricardo Salinas Pliego que necesita comprensión lectora porque no eran sus dichos, sino información de la nota realizada por el equipo de la periodista Claudia Villegas en Revista Fortuna,

Agregó que la investigación no es suya sino que su plataforma es un medio que comparte reportes que se consideran relevantes.

La pelea de Ricardo Salinas Pliego vs Julio Astillero: El periodista señala que hasta para ser personaje de ultraderecha se requiere inteligencia

Julio Astillero ha retomado el tema de los contratos otorgados a Seguros Azteca por casi 100 millones de pesos y su revisión por parte del Gobierno CDMX en su transmisión de YouTube y dijo que ha sido un “empresario con éxito… discutible“ pero como analista periodístico lo ha tenido que frenar.

Dijo que no se se deslinda de Claudia Villegas ni del redactor que hizo esa nota para su sitio, sino que se trata de combatir el “pendejismo” que quiere aplicar Ricardo Salinas Pliego con todos para reafirmarse a sí mismo.

Aseguró que usando un lenguaje grosero el empresario quiere ganar en la discusión mediática y como personaje público, pero que hasta para ser un personaje de la ultraderecha hay que tener la capacidad de procesar asuntos públicos y de la vida en general.

Dijo que eso es algo que se da en las personas más allá de la familia en la que nacieron o el dinero que heredaron y que sus ofensas terminan siendo un reflejo en el espejo.

La pelea de Ricardo Salinas Pliego vs Julio Astillero: Insisten en que deudores de impuestos de deberían tener contratos del gobierno

Julio Astillero invitó a Claudia Villegas a su canal de YouTube en el que la periodista dijo que “hay una ambiente metalegal” a favor de Ricardo Salinas Pliego, por lo cual debería revisarse para que los deudores de impuestos no participen en licitaciones públicas .

Las Secretaría de Finanzas CDMX confirmo en su comunicado que Seguros Azteca ganó 2023, 2024 el contrato contra accidentes de estudiantes.

Como parte de la información revelada se señaló que también ganó en 2025 y que ese y otros contratos del grupo empresarial están a revisión.