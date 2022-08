Han pasado 4 meses desde el feminicidio de Zuleyma Zaret Contreras Serrano y recientemente, la Fiscalía de Michoacán informó que ofrece una recompensa de 100 mil pesos por Edgar Rivera Arellano, posible responsable.

La familia de Zuleyma Zaret Contreras Serrano informó sobre la recompensa y pidió compartir la foto de quien sería el responsable del feminicidio de la joven , quien desapareció el 15 de abril en Toluca, Estado de México, pero fue hallada muerta 28 días después en Michoacán.

Zuleyma Zaret tenía 29 años de edad y había comenzado a vivir con Edgar, su pareja, desde enero de 2022; la joven era víctima de violencia y ahora, la exigencia principal de la familia es que el responsable sea castigado por su feminicidio.

La familia de Zuleyma Zaret la vio por última vez el jueves 14 de abril durante la hora de la comida en casa de su mamá; después, dijo que tenía que ir a jugar fútbol y se iría al domicilio que compartía con su pareja, muy cerca de la zona en San Mateo Otzacatipan, Toluca.

Luego, el 15 de abril ocurrió el último contacto; alrededor de las 12 del día, Zuleyma Zaret le mandó un mensaje a su mamá para decirle que se acababa de levantar.

En entrevista con SDPnoticias, Karen Contreras Serrano, hermana de Zuly, explicó que a las 7 de la noche de ese día, su mamá recibió una llamada de Edgar, quien le dijo que su hija se había bajado del carro cuando iban rumbo a Querétaro.

“Le dijo que mi hermana se había bajado del carro a 13 minutos de llegar pero enseguida colgó y ya no le volvió a contestar. Dos horas después, le habló a mi otra hermana y le dijo que la buscó en la zona donde se había bajado pero que no la encontró y que ya se iba a regresar a Toluca”.

La mamá de Zuleyma Zaret fue a buscar a su hija al domicilio donde vivía y confirmó que la pareja no estaba, ni el auto donde se transportaban. Al día siguiente, fueron a preguntar por Edgar a la carnicería donde trabajaba pero no lo encontraron.

De acuerdo con Karen, su hermana Zuly sí salía, le gustaba viajar, pero siempre les avisaba para dónde iba y en sus redes sociales lo compartía pero esta vez no fue así: “sabíamos que algo no estaba bien”.

La familia de Zuleyma Zaret acudió, el sábado 16 de abril, al Centro de Justicia para la Mujer en Toluca, Estado de México, a denunciar su desaparición pero fueron revictimizados .

Los servidores públicos que atendieron a la mamá de la joven hicieron comentarios como “se fue con el novio”, “está enojada y no quiere contestarles” e incluso “alomejor anda de vacaciones”.

La espera fue tal que la denuncia por la desaparición de Zuly tardó más de 8 horas en completarse, y a las 11 de la noche, su familia obtuvo la ficha de búsqueda para empezarla a compartir.

Los días posteriores se dedicaron a preguntar con conocidos por Zuleyma Zaret y fue hasta 5 días después de su desaparición que supieron que la pareja nunca se había dirigido a Querétaro, la ruta que tomó Edgar Rivera Arellano fue a Michoacán, pues ahí perdió la señal el celular de la joven.

Diario, la familia de Zuleyma le exigía a la Fiscalía del Estado de México buscarla pero la respuesta fue que era “muy peligroso” buscarla en Michoacán, que mejor esperaran.

Karen incluso contactó a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), dependencia que sí la atendió pero que le dio fecha para realizar diligencias de búsqueda con su equipo hasta el 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Es decir, mes y medio después.

El cuerpo de Zuly fue localizado el 13 de mayo, 28 días después de su desaparición, en la comunidad de Ucareo, municipio de Zinapécuaro en Michoacán; tras el reporte de una persona. Su hallazgo no ocurrió por las autoridades.

“Si no hubiera sido por esta persona, tal vez seguiríamos buscando a Zuly porque las autoridades no lo hicieron. Mi hermana murió desde el momento uno de su desaparición y por eso ya no nos contestó el teléfono”.