Por el caso Abi, víctima de violación en Ecatepec, Estado de México, este 23 de agosto se llevó a cabo una audiencia para que la sentencia quede firme contra los dos hombres responsables que fueron condenados a más de 47 años de prisión.

En los Juzgados del Distrito Judicial de Ecatepec, ubicados en la comunidad de Chiconautla, inició la audiencia donde tres magistrados analizarán si la sentencia contra Fredy Navarro y Fredy Guzmán queda firme.

O si les conceden la apelación, lo que sería, a palabras de Alin Abigail García, ir contra su derecho de acceso a la justicia.

Los magistrados Xóchitl Martínez Correa, José Luis Embríz Vázquez y Juan Arturo Vázquez Méndez son quienes realizarán la determinación por el caso de Abi, y señalaron que será a más tardar en 3 días que tengan su decisión.

En una breve audiencia, la magistrada Martínez Correa pidió que ambas partes expusieran sus alegatos finales.

Por parte de los dos hombres sentenciados por violación, su defensa alegó que el juez no valoró las pruebas y pidió revisar de nuevo un video de seguridad de la gasolinera que no demuestra nada.

“Hoy estuvimos en la audiencia, dijeron que supuestamente el juez no estimó sus pruebas pero fue un juicio con perspectiva de género. Alegaron que ellos no son culpables, que son inocentes, que ellos no lo hicieron y que violaron sus derechos”.

Abi