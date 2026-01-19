Dictan prisión preventiva a Eric Antonio por feminicidio de su esposa y suegra en Edomex

Un juez dictó prisión preventiva a Eric Antonio por su presunta responsabilidad en el feminicidio de su esposa y suegra en Cuautitlán, municipio del Estado de México (Edomex).

La Fiscalía del Edomex habría presentado las pruebas preliminares que señalan a Eric Antonio como autor del doble feminicidio, por lo que se le impuso esta medida preventiva.

Juez dicta prisión preventiva a Eric Antonio por feminicidio de su esposa y suegra en Edomex

Eric Antonio permanecerá en prisión preventiva luego de que un juez dictara esta medida cautelar por el feminicidio de su esposa y suegra en Edomex, ocurrido el pasado 12 de enero.

El acusado no realizó ninguna declaración durante la audiencia inicial realizada hoy 19 de enero y seguirá recluido en el penal de Cuautitlán, al que ingresó tras su detención durante el fin de semana.

La información señala que una de las pruebas que presentó la Fiscalía de Edomex en el caso fue el testimonio de un menor de 6 años, hijo de una de las víctimas y del presunto feminicida.

El niño habría dicho ante el juez que su padre primero agredió a su abuela Teresita y, cuando llegó su madre a casa, Eric Antonio también la habría asesinado.

De acuerdo con la información, la defensa de Eric Antonio solicitó la duplicidad del término para definir su situación jurídica y la audiencia para emitir o no la vinculación a proceso será el viernes 23 de enero.