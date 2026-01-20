Durante la audiencia inicial de Eric Antonio, acusado del feminicidio de Cindy y Teresita en Cuautitlán, el testimonio del niño que sobrevivió a este crimen fue una pieza clave para la autoridad judicial.

Como resultado de los elementos presentados por el Ministerio Público, una jueza de control dictó prisión preventiva justificada contra Eric Antonio por el doble feminicidio ocurrido en el Estado de México.

El testimonio del menor de edad, único sobreviviente, permitió reconstruir la brutalidad con la que Eric Antonio asesinó a su pareja sentimental y a la madre de esta.

Eric Antonio fue a entregar una bolsa de ropa antes de cometer el feminicidio

De acuerdo con el testimonio del niño, Eric Antonio acudió al domicilio familiar con el pretexto de entregar una bolsa de ropa.

Al llegar al departamento, fue recibido por Teresita, abuela del menor de seis años. De inmediato, el agresor la amagó, la golpeó y le vendó los ojos para impedir que pudiera ver lo que ocurría.

El niño, presa del pánico, huyó hacia una de las habitaciones.

Minutos después, Cindy salió para verificar qué sucedía, momento en el que Eric Antonio comenzó a golpearla hasta causarle la muerte con un martillo, según consta en la declaración.

Posteriormente, el agresor también asesinó a la mascota de la familia y huyó del lugar.

El niño sobreviviente permaneció horas solo tras el doble feminicidio de Cuautitlán

El menor sobreviviente relató que salió de la habitación únicamente cuando dejó de escuchar ruidos. Permaneció varias horas solo, en silencio y llorando junto al cuerpo de su abuela.

Tras el doble feminicidio Eric Antonio huyó con su hija de tres años

Luego de cometer el crimen, Eric Antonio sustrajo a su hija de tres años de edad. Posteriormente la ingresó a una guardería en el municipio de Tultepec.

Más tarde se trasladó a San Martín de las Pirámides, donde familiares le habrían proporcionado dinero para huir hacia Acapulco, lugar en el que finalmente fue detenido por las autoridades.

Dictan prisión preventiva por feminicidio en Cuautitlán

En la audiencia inicial, la jueza de control consideró suficientes los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, por lo que calificó como legal la detención del acusado.

Tras dictar prisión preventiva justificada, ordenó su ingreso al Centro Penitenciario de Cuautitlán.

Será el 23 de enero de 2026 cuando se determine si Eric Antonio es vinculado a proceso penal por este doble feminicidio en Cuautitlán, Estado de México.