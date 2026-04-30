Ricardo Gallardo Cardona fortalece el acceso al agua potable en San Luis Potosí con el avance en la construcción de un pozo profundo en la localidad de Illescas, en el municipio de Santo Domingo, a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Esta obra forma parte de la estrategia estatal para garantizar el suministro de agua y mejorar las condiciones de vida en comunidades del Altiplano potosino.

Ricardo Gallardo impulsa pozo profundo en Santo Domingo para garantizar agua

La obra alcanzó una profundidad de 250 metros, concluyendo de manera satisfactoria la etapa de perforación e instalación de la tubería de protección, lo que asegura la integridad estructural del pozo y evita filtraciones o derrumbes.

El titular de la CEA, Pascual Martínez Sánchez, destacó que este proyecto responde a una demanda histórica de las familias del Altiplano, al llevar servicios básicos que impactan directamente en su bienestar.

En los próximos días iniciará el proceso de aforo, con el que se determinará el caudal disponible y la capacidad del equipo de bombeo. Posteriormente, se realizará el equipamiento electromecánico y su interconexión con la red de distribución.

Con estas acciones, el Gobierno estatal avanza en la infraestructura hídrica para asegurar el abastecimiento de agua potable en la región.