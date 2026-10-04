Una camioneta que transportaba pirotecnia explotó trágicamente este sábado 3 de octubre durante una procesión religiosa y cabalgata en honor a San Francisco de Asís en Temascaltepec, Estado de México.

El devastador incidente, ocurrido en la ruta entre Hoyos de Vázquez y San Francisco Oxtotilpan, provocó la muerte de una mujer y dejó cinco personas heridas.

La alcaldesa Ahimelec Villa Peña y las autoridades gubernamentales mantienen un monitoreo directo sobre la evolución de las víctimas y expresaron su solidaridad con las familias afectadas.

Una camioneta que transportaba pirotecnia explotó en Temascaltepec dejando como saldo una persona muerta

El sábado 3 de octubre, alrededor de las 10:15 horas, se registró una explosión de pirotecnia en el municipio de Temascaltepec, Estado de México.

Explosión de pirotecnia en Temascaltepec deja un muerto y 5 heridos (@ValeriaMarcial / X )

El accidente ocurrió durante una cabalgata y peregrinación que avanzaba desde la comunidad de Los Hoyos de Vázquez hacia San Francisco Oxtotilpan, con motivo de la festividad patronal en honor a San Francisco de Asís.

La explosión involucró a una camioneta que transportaba el material pirotécnico. De acuerdo con testimonios y reportes preliminares, una chispa o un artefacto encendido habría alcanzado la unidad donde se almacenaban los explosivos, provocando que se incendiara y detonara en el trayecto.

Se confirmó la muerte de una mujer, identificada en medios locales como Mayra Santana Hernández, quien viajaba a bordo de la camioneta.

Se reportó la atención de entre 3 y 6 personas heridas. Entre las personas afectadas se encontraban un menor de edad, un adulto mayor y una mujer.

4 personas fueron dadas de alta posteriormente en el Hospital Municipal de Carboneras. Los pacientes que requerían atención médica especializada fueron canalizados a nosocomios en Toluca y de la Ciudad de México.

Presidenta municipal reitera su compromiso con las personas afectadas en la explosión de pirotecnia en Temascaltepec

A través del comunicado oficial firmado por la presidenta municipal, Lic. Ahimelec Villa Peña, se ratificó la intervención de las unidades de emergencia.

Desde el primer momento del siniestro, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal brindaron auxilio y atención prehospitalaria en el lugar.

La alcaldesa Ahimelec Villa Peña señaló que mantiene un seguimiento directo y puntual sobre el estado de salud de los afectados.

Expresó su respaldo, solidaridad y acompañamiento institucional hacia las familias de las víctimas y se comprometió a mantener informada a la ciudadanía a través de los canales digitales oficiales del municipio.

Las autoridades iniciaron una investigación correspondiente para precisar las causas formales del siniestro.