Durante la tarde del lunes 2 de noviembre, se registraron dos explosiones por pirotecnia a las afueras del panteón municipal de Xilitla, San Luis Potosí.

Las fuertes detonaciones afuera del panteón de Xilitla dejaron un saldo de cinco personas heridas y diversos daños materiales, principalmente a automóviles ahí estacionados.

Puesto ambulante de pirotecnia provocó la explosión en panteón de Xilitla

Fuentes oficiales informaron que todo se debió a la explosión repentina de un puesto ambulante de pirotecnia, el cual se encontraba en la entrada del panteón de Xilitla, San Luis Potosí.

🚨💥 ¡EXPLOTA PUESTO DE PIROTECNIA AFUERA DEL PANTEÓN DE XILITLA!



Momentos de pánico se viven en Xilitla, San Luis Potosí, luego de que un puesto de venta de cohetes explotara en las inmediaciones del panteón municipal.



De manera preliminar, se reportan varias personas… pic.twitter.com/EC5ATkjWli — @vuelomagazine (@vuelomagazine1) November 2, 2026

La onda expansiva y el incendio provocado por la explosión de pirotecnia se extendió rápidamente en el área, alcanzando una cuatrimoto y una camioneta estacionada que contenía más pirotecnia.

Esto desencadenó una segunda explosión de gran impacto que afectó a los demás vehículos cercanos, así como a las personas que se encontraban en los alrededores cercanos.

De acuerdo con los reportes, en total hubo 5 personas heridas, de la cuales una mujer fue la que tuvo mayores afectaciones, siendo trasladada de emergencia a un hospital cercano.

Posteriormente, autoridades dieron el nombre de todos los afectados, señalando que fueron atendidos de manera inmediata y se encuentran estables.

Margarita Trejo Márquez, de 63 años

Jorge Isai G., de 19 años

Kevin Daniel Bautista, de 13 años

Camila Márquez, de 13 años

Juliana Márquez, de 16 años

Explota puesto de pirotecnia afuera del panteón de Xilitla (Especial)

Autoridades ya investigan la explosión afuera del panteón de Xilitla

Tras reportar la explosión afuera del panteón de Xilitla, elementos de Protección Civil Municipal, Seguridad Pública Municipal y Bomberos Voluntarios, arribaron al lugar para sofocar el fuego y controlar la situación de riesgo.

Por su parte, el presidente municipal Oscar Márquez informó que la venta de pirotecnia se encontraba prohibida afuera del panteón de Xilitla, siendo una clara violación a lo establecido.

En consecuencia, las autoridades municipales y estatales investigan las circunstancias exactas que originaron la primera explosión y analizan emprender las acciones legales correspondientes en contra de las personas involucradas.

Hay que señalar que las personas dueñas del puesto, que resultaron afectadas por la explosión, no han dado una declaración al respecto.