Durante la tarde del lunes 2 de noviembre, se registraron dos explosiones por pirotecnia a las afueras del panteón municipal de Xilitla, San Luis Potosí.
Las fuertes detonaciones afuera del panteón de Xilitla dejaron un saldo de cinco personas heridas y diversos daños materiales, principalmente a automóviles ahí estacionados.
Puesto ambulante de pirotecnia provocó la explosión en panteón de Xilitla
Fuentes oficiales informaron que todo se debió a la explosión repentina de un puesto ambulante de pirotecnia, el cual se encontraba en la entrada del panteón de Xilitla, San Luis Potosí.
La onda expansiva y el incendio provocado por la explosión de pirotecnia se extendió rápidamente en el área, alcanzando una cuatrimoto y una camioneta estacionada que contenía más pirotecnia.
Esto desencadenó una segunda explosión de gran impacto que afectó a los demás vehículos cercanos, así como a las personas que se encontraban en los alrededores cercanos.
De acuerdo con los reportes, en total hubo 5 personas heridas, de la cuales una mujer fue la que tuvo mayores afectaciones, siendo trasladada de emergencia a un hospital cercano.
Posteriormente, autoridades dieron el nombre de todos los afectados, señalando que fueron atendidos de manera inmediata y se encuentran estables.
- Margarita Trejo Márquez, de 63 años
- Jorge Isai G., de 19 años
- Kevin Daniel Bautista, de 13 años
- Camila Márquez, de 13 años
- Juliana Márquez, de 16 años
Autoridades ya investigan la explosión afuera del panteón de Xilitla
Tras reportar la explosión afuera del panteón de Xilitla, elementos de Protección Civil Municipal, Seguridad Pública Municipal y Bomberos Voluntarios, arribaron al lugar para sofocar el fuego y controlar la situación de riesgo.
Por su parte, el presidente municipal Oscar Márquez informó que la venta de pirotecnia se encontraba prohibida afuera del panteón de Xilitla, siendo una clara violación a lo establecido.
En consecuencia, las autoridades municipales y estatales investigan las circunstancias exactas que originaron la primera explosión y analizan emprender las acciones legales correspondientes en contra de las personas involucradas.
Hay que señalar que las personas dueñas del puesto, que resultaron afectadas por la explosión, no han dado una declaración al respecto.