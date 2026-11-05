Una explosión en Ixtapaluca, Estado de México, dejó al menos 21 heridos; el siniestro fue provocado por un cilindro de gas LP, en un tianguis de la colonia Cuatro Vientos.

Se reportan al menos dos heridos de gravedad y seis en estado delicado; entre ellos, una niña y una bebé de 1 año y 5 meses.

Al menos 16 heridos fueron trasladados a distintos hospitales en el Estado de México, como informó IMSS Bienestar, tras la explosión que provocó una intensa movilización de Protección Civil.

Explosión en Ixtapaluca deja 21 heridos, entre ellos una bebé que se reporta grave

Alrededor de las 12:00 horas de este jueves 5 de noviembre, se registró una explosión en un tianguis de la colonia Cuatro Vientos en Ixtapaluca, cerca de una unidad habitacional, lo que dejó 21 heridos.

La explosión en Ixtapaluca ocurrió debido a la fuga de gas de un cilindro en un puesto de chicharrón, que afectó a otros vendedores, como se observa en las imágenes que circulan en redes sociales.

De manera inicial se habían reportado 8 lesionados, quienes fueron atendidos por quemaduras por parte de paramédicos; sin embargo, el número de heridos aumentó.

Los 21 lesionados fueron confirmados por el alcalde de Ixtapaluca, Valentín Martínez Castillo, quien expresó su solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Agradeció a bomberos, paramédicos y Protección Civil, quienes en redes dieron a conocer que se realizaron las acciones correspondientes tras la explosión en Ixtapaluca.

Explosión en Ixtapaluca deja X lesionados; IMSS Bienestar atiende a las víctimas (Condor relámpago vía X)

IMSS Bienestar atiende a 16 lesionados tras explosión en Ixtapaluca

Por la explosión en Ixtapaluca, IMSS Bienestar dio a conocer que brinda atención médica a 16 de los lesionados en dos hospitales:

Hospital General de Zoquiapan “Dr. Pedro López”, que recibió a 7 personas, sólo dos fueron hospitalizadas

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, en donde se atienden 9 personas, tres de gravedad, entre ellos, un bebé de un año

De momento, se han dado a conocer los siguientes nombres de los lesionados por la explosión en Ixtapaluca:

Mario Ramírez Alpizar

Tania Mariel González

Juana Alicia González

Rodolfo Lara

Pedro López

Lorena Cerna

Ambrosio Rosete

Irma Gutiérrez