La explosión de pirotecnia en San Francisco Tepojaco por la fiesta patronal de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, que terminó con 6 menores heridos, podrían recibir ayuda de la Fundación Michou y Mau.

La Fundación Michou y Mau activó el protocolo de emergencias y pidió comunicarle a la familia de los 6 menores de edad heridos por la explosión de pirotecnia que los contacten para recibir atención médica, orientación y ayuda.

Fundación Michou y Mau atenderá a menores tras la explosión de pirotecnia en San Francisco Tepojaco

El coche que explotó en San Francisco Tepojaco que transportaba pirotecnia por la fiesta patronal en el Estado de México, dejó a 6 menores de edad heridos que recibieron atención médica hospitalaria, informó el gobierno de Cuautitlán Izcalli.

Sin embargo, la Fundación Michou y Mau se unió a la causa que alberga a las familias y anunció que activaron su protocolo para ayudar a atender a los menores heridos.

Para ello, la organización pide informar a las familias de los menores comunicarse con ellos, a través de su número de emergencia, 800 080 8182, para “recibir orientación y asistencia”.

Comunicado de la fundación Michou y Mau sobre la ayuda a niños de la explosión de San Francisco Tepojaco. (@MichouYMau )

Con esta acción la Fundación Michou y Mau recordó que su esfuerzo está encaminado en brindar atención a los niños y niñas víctimas de quemaduras, tal como también sucedió en la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa en 2025.

Hasta el momento, se desconoce si familiares de los menores que resultaron heridos tras la explosión por pirotecnia ya se comunicaron con la fundación.