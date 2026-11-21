Santos vs León se encuentran en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico triunfo de los laguneros en el Estadio TSM. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Santos vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX

Santos 2-1 León es el pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX en el Apertura 2026.

Pronóstico: Santos 2-1 León

Santos vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs León, en la Jornada 17 de la Liga MX.

Santos

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Mauricio Cuevas, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Jonathan Pérez y Emmanuel Echeverría

Mediocampistas: Fran Villalba, Facundo Cáseres y Ezequiel Bullaude

Delanteros: Esteban Lozano y Eduardo Aguirre

León no pudo vencer a Chivas en la Jornada 16 del Apertura 2026 (Alex Avalos / MEXSPORT)

León

Portero: Óscar García

Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan José Guevara y Sebastián Vegas

Mediocampistas: José Rodríguez, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría y Daniel Arcila

Delanteros: José Alfonso Alvarado y Díber Cambindo

Santos vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

Santos vs León chocan en la última jornada del Apertura 2926 de la Liga MX. Sábado 21 de noviembre a las 17 horas por ESPN, Disney y ViX.