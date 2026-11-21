Santos vs León se encuentran en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico triunfo de los laguneros en el Estadio TSM. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Santos vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX
Santos 2-1 León es el pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX en el Apertura 2026.
Pronóstico: Santos 2-1 León
Santos vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs León, en la Jornada 17 de la Liga MX.
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FC Juárez vs Atlas: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 17 de Liga MX
Santos
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Mauricio Cuevas, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Jonathan Pérez y Emmanuel Echeverría
- Mediocampistas: Fran Villalba, Facundo Cáseres y Ezequiel Bullaude
- Delanteros: Esteban Lozano y Eduardo Aguirre
León
- Portero: Óscar García
- Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan José Guevara y Sebastián Vegas
- Mediocampistas: José Rodríguez, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría y Daniel Arcila
- Delanteros: José Alfonso Alvarado y Díber Cambindo
Santos vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
Santos vs León chocan en la última jornada del Apertura 2926 de la Liga MX. Sábado 21 de noviembre a las 17 horas por ESPN, Disney y ViX.
- Partido: Santos vs León
- Fase: Jornada 17
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM
- Transmisión: ESPN, Disney y ViX