En la escuela primaria Leona Vicario, en Tantoyuca, Veracruz, se registró una explosión de torito de pirotecnia por las celebraciones del Día de Muertos; hay dos niños heridos.

Tal como se observa en el video, como parte del Xantolo en Tantoyuca, en el patio de la primaria se estaba jugando con un torito pirotécnico manipulado por un adulto.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Tantoyuca; sin embargo, hasta el momento la dependencia o el ayuntamiento no se han pronunciado sobre el incidente.

Torito de pirotecnia explota en primaria Leona Vicario de Tantoyuca; hay dos niños heridos

Como parte de las celebraciones de Xantolo en Veracruz, explotó un torito pirotécnico en la primaria Leona Vicario, en Tantoyuca, que dejó dos niños heridos.

La quema del torito tuvo lugar el miércoles 28 de octubre en el patio de la escuela; la estructura que lo recubre habría provocado el rebote de la pirotecnia.

Como se observa en el video, la pirotecnia del torito salió disparada en diferentes direcciones, momento en el que se escuchan diversos gritos, tanto de los estudiantes como de los padres de familia.

Derivado de la explosión, al lugar acudieron elementos de Protección Civil del municipio para auxiliar a los dos niños que resultaron heridos, aunque no se ha confirmado su estado de salud.

Sin embargo, se señala en redes sociales que habrían resultado con quemaduras leves, además de que fueron trasladados por sus padres a un hospital para valoración médica.

Explosión de torito pirotécnico en primaria de Tantoyuca deja dos niños heridos (Redes sociales)

Primaria Leona Vicario se disculpa por incidente con el torito de pirotecnia en Tantoyuca

Tras lo ocurrido y la quema del torito pirotécnico, la primaria Leona Vicario expresó sus disculpas en una página de Tantoyuca, explicando que estaban conscientes de la responsabilidad.

La primaria Leona Vicario de Tantoyuca añadió a su vez que el torito de pirotecnia fue donado por un padre de familia y en ningún momento se actuó con dolo por parte del personal.

Explicaron a su vez que el resto de los padres de familia retiraron a los estudiantes del plantel, ya que también habrían sido víctimas de un susto por las chispas.

De momento, el alcalde de Tantoyuca no se ha pronunciado sobre lo ocurrido ni si se tomarán medidas por el uso de pirotecnia en las festividades del Día de Muertos.