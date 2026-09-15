La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), Myriam Urzúa, informó sobre los avances de las labores que se llevan a cabo por la explosión en Álvaro Obregón.

“Estamos haciendo la demolición de la casa principal donde ocurrió precisamente este incidente” Myriam Urzúa. Secretaria de Gestión Integral y Riesgos de Protección Civil

Ante medios de comunicación, la funcionaria capitalina explicó que los trabajos se encuentran en la etapa previa a la demolición del inmueble donde ocurrió la explosión.

Además, Myriam Urzúa indicó que mientras se llevan a cabo las respectivas labores, los vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón que resultaron afectados están recibiendo apoyo integral por parte del gobierno de la CDMX.

Explosión en viviendas de la colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Avanzan labores en inmueble de explosión en Álvaro Obregón

La noche del viernes 11 de septiembre de 2026, se registró una fuerte explosión debido a una acumulación de gas LP al interior de una vivienda ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón.

Debido al incidente que dejó un saldo de 2 personas muertas y 25 lesionadas, el gobierno de la CDMX ha puesto en marcha diversas labores en torno al inmueble que resultó afectado.

Sobre ello, Myriam Urzúa declaró que como parte de los trabajos de atención, se están alistando los últimos detalles para proceder con la demolición de la casa en la que ocurrió la explosión.

“Estamos haciendo la demolición de la casa principal donde ocurrió precisamente este incidente, ya se hicieron todas las medidas de mitigación posible para que tengamos la seguridad de que esto se va hacer con toda normativa” Myriam Urzúa. Secretaria de Gestión Integral y Riesgos de Protección Civil

Myriam Urzúa dio a conocer que se han implementado las medidas de mitigación que corresponden, para poder llevar a cabo la demolición con todas las garantías de seguridad.

Asimismo, la secretaria destacó que previo a avanzar con el derrumbe controlado del inmueble, se permitió que alunas personas entraran a él para que sacaran ciertas pertenencias.

Vecinos afectados por explosión en Álvaro Obregón reciben apoyo

Al informar sobre los avances que han tenido las labores tras la explosión en Álvaro Obregón, Myriam Urzúa indicó que los vecinos afectados también están recibiendo apoyo del gobierno de la CDMX.

Luego de señalar que las labores de demolición podrían extenderse por unos 15 días, resaltó que los vecinos están recibiendo alimentos día y noche, así como atención a su salud.

“Se está dando a los vecinos desayuno, comida y cena, se está atendiendo los temas de salud, hay una persona asignada a cada familia” Myriam Urzúa. Secretaria de Gestión Integral y Riesgos de Protección Civil

Incluso, sostuvo que cada familia afectada tiene un trabajador del gobierno de la CDMX asignado para que atienda sus necesidades y les brinde información sobre las personas que siguen internadas.

De la misma forma, aseveró que se les brinda apoyo para que recuperen los papeles que perdieron, demás de que que la alcaldía Álvaro Obregón mantiene abierto un refugio para que si así lo desean, se trasladen a él.